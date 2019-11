Temen que sea tapadera del Gobierno titular de ASEA

Ciudad de México— El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) teme que Ángel Carrizales, quien es el nuevo titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), funja como "tapadera" del Gobierno federal.

Gustavo Alanís, director general de Cemda, criticó que Carrizales haya sido nombrado en ASEA luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo había propuesto sin éxito para presidir la Comisión Reguladora de Energía (CRE) e integrar la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

"Pareciera que quien gana la partida es Rocío Nahle (Secretaria de Energía) y quien pierde es Víctor Manuel Toledo (Secretario de Medio Ambiente)", comentó.

"Con el riesgo que eso genera en relación con proyectos como (la refinaría de) Dos Bocas, que tiene un resolutivo de impacto ambiental, que tiene que cumplir con una serie de condicionantes, y no sabemos si el poner a una persona como Carrizales pudiera venir a ser como una tapadera, dejar que hagan lo que quiera y aquí no pasa nada".

Alanís destacó que para dirigir la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente se requiere ser experto y tener conocimientos en el área, lo que no cumple Carrizales.

"Pareciera que es como ver en qué puesto sí iba a caer, porque estuvo propuesto para la CRE, la CNH, a ser consejero independiente de Pemex, y en ningún lado embonó", recordó.

"Lo meten en un área que es estratégica, prioritaria, para efecto de temas de medio ambiente".

El director del Cemda pidió que los funcionarios federales demuestren que llegaron al Poder para hacer cumplir la ley en materia ambiental y de seguridad industrial.

"Tanto se criticaban estos nombramientos en sexenios pasados, de los amigos, los cuates, los compadres, y estamos viendo en este caso, y en otros también, que alguien cercano al Presidente es propuesto para un puesto en el que necesitas experiencia", agregó.