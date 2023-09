Teme Xóchitl por su seguridad y reta a que demuelan casa

Luego que el Comité de Morena en la Ciudad de México exigiera anoche al alcalde panista de Miguel Hidalgo derrumbar su inmueble, Xóchitl Gálvez aseguró temer por su seguridad y desafió a Morena a que demuelan su casa.

"Los reto a que la demuelan... Estoy segura que si me tiran mi casa, millones de mexicanos me van a abrir la suya", expresó Gálvez.

"Que se haga público dónde vivo me pone en riesgo. Es una casa de clase media, no es una residencia como Palacio Nacional. Creo que como ingeniera y empresaria tengo derecho a tener una casa".

Arropada por senadores del PAN, PRI y del Grupo Plural, la responsable de construir el Frente Amplio por México reconoció que teme por su vida y la de sus familiares, sobre todo a raíz de que Morena diera a conocer la dirección de su casa.

- ¿Teme por su seguridad y la de su familia?, se le cuestionó.

- "Pues sí, sí temo...", reafirmó.

Según una denuncia en video de Víctor Romo, que sucedió en la Alcaldía de Miguel Hidalgo a Xóchitl Gálvez, la casa no cuenta con Aviso de Terminación de Obra ni con el permiso de Uso y Ocupación, por lo que no puede estar habitado.

"La casa donde vivo está completamente dentro de la ley: un notario revisó, para ser en régimen en condominio, los documentos, el uso de suelo, y la terminación se le notifica a la delegación en tiempos de Víctor Hugo Romo cuando se construye esta casa. Yo sólo compré, yo no soy la constructora, ni mucho menos yo compré en preventa", alegó.

"Posteriormente, el notario que hizo la escritura revisó todos los documentos, el certificado de uso de suelo, la manifestación de obra, y el banco que me otorgó el crédito volvió a hacer una revisión de los documentos", insistió.

Gálvez declaró que en Morena saben que ella está subiendo en las encuestas y señaló que toda esta polémica está orquestada desde Palacio Nacional.

"La ley sí es la ley para mí, y yo los reto a que me la demuelan. Saben que estamos subiendo en las encuestas y eso los tiene muertos del miedo, ya me mandaron a todos sus voceros, a los Gobernadores, al de Oaxaca, al de Sonora.

"Me van a echar montón, eso sólo demuestra que la orquesta de la 4T es dirigida desde Palacio Nacional. Hoy el Presidente me vuelve a mencionar en la mañanera y ya sabe que tiene una restricción", apuntó.

- Romo argumenta que la manifestación del permiso la había dado usted cuando era Delegada en Miguel Hidalgo.

- Por supuesto que si la manifestación es legal, no tendría por qué no darla. Yo no sabía, en ese entonces, que iba a dejar de ser Delegada y que iba a comprar otra casa. Yo di muchas manifestaciones, que demuestre que es ilegal; no es ilegal. Ese predio está dentro de la ley, yo por eso los reto a que la demuelan y, si es ilegal, que la demuelan.

- ¿Hay conflicto de interés en comprarse una casa de un fraccionamiento que usted autorizó?

- ¿Por qué va a haber conflicto de interés? Si fuera ilegal, estoy de acuerdo. Romo estuvo de Delegado cuando se construyó, a él se le entregó la terminación de obra. ¿Por qué si era ilegal no la clausuró? Me tienen miedo, y yo los reto a que la demuelan. La casa es legal y la compré -una parte- con crédito bancario.

- Al comprar una casa en un fraccionamiento que usted autorizó, ¿no considera que se cae en un conflicto de interés?

- Todo es legal. ¿Por qué no le vas a permitir a alguien si no es ilegal? Aquí no hay un metro ilegal, no hay nada ilegal. No hay conflicto de interés porque el uso de suelo es legal.

- ¿Va a responder jurídicamente?

- No. Que la demuelan y si quieren llevarse mi bici al corralón, también. Romo es un bandido y todo México lo sabe: dejó el Parque Mexicanito a la mitad.