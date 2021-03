Teme por su seguridad mujer que denunció a Salgado

Especial

Ciudad de México.- Basilia Castañeda, una de las mujeres que demandó a Félix Salgado Macedonio por violación, informó que decidió no acudir de manera presencial a la audiencia de desahogo de pruebas y alegados convocada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena porque teme por su seguridad, la de su familia y la de sus representantes legales.

En un comunicado, denunció que la criminalización y difamación de la que ha sido objetivo incluso por integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por exigir justicia, la han colocado a ella y a sus cercanos en una situación de riesgo.

"Tal criminalización y difamación se ha extendido en contra de mis familiares y de quienes me representan en este procedimiento, lo que ha construido un contexto de altísimo riesgo para mi persona y mi entorno, incrementando la discriminación y la intolerancia contra las mujeres que ejercemos nuestro derecho para acceder a la justicia", aseveró.

Castañeda mencionó que otras razones para no acudir presencialmente a la cita que tendría lugar en un hotel de la Ciudad de México fueron el poco interés que ha mostrado la CNHJ para escucharla y su negativa para obtener las pruebas adecuadas que confirmen las condiciones de discriminación, vulnerabilidad y violencia de género a pesar de que éstas fueron solicitadas en tiempo y forma.

"Fueron razones para no acudir a la audiencia las condiciones de desigualdad, discriminación e intolerancia que se han construido a lo largo de este proceso. Entre ellas se encuentran el tiempo transcurrido para realizar este procedimiento ordinario, mucho más dilatado, aunque se solicitó previo al otro procedimiento que se abrió de oficio contra el mismo demandado; la no acumulación oportuna y adecuada de ambos procedimientos", sostuvo.

Castañeda acusó que la CNHJ de Morena le ha negado toda medida de protección, por lo que no cuenta con las mínimas condiciones de seguridad para viajar desde su lugar de origen hasta la Ciudad de México, lugar en la que fue citada.

Lo anterior, dijo, en un contexto en el que el demandado ya arrancó su campaña como candidato al Gobierno de Guerrero.

"En esta situación en la que, además, ya arrancó el proceso de campaña como candidato a la Gubernatura del demandado, la CNHJ me ha negado toda medida de protección y no cuento con las mínimas condiciones de seguridad para viajar desde mi lugar de residencia hasta la ciudad en la que me citan, ni tampoco se han brindado las mínimas condiciones de seguridad para que las personas que me representan puedan acudir y exponerse en dicha audiencia", agregó.

La mujer destacó que envió un escrito al órgano partidario en el que solicitó que sean tomados en cuenta los hechos y las pruebas que ofreció y que ya fueron admitidos, para que continúe con el análisis y resuelva acorde a derecho.

Respecto a las pruebas aportadas, detalló que presentó su denuncia y ha respondido a los apercibimientos en tiempo y forma, por lo que pueden ser desahogadas por la Comisión este lunes.

"Dichas pruebas serán fundamentales, así lo espero, para resolver en justicia, no sobre aspectos penales, como lo insinuó el demandado, sino sobre el cumplimiento y respeto a los principios y estatutos que nos hemos dado en Morena".

Salgado Macedonio, afirmó, está citado mañana para el desahogo de pruebas y presentar sus alegatos.

A partir de ese momento, agregó, comienza a transcurrir el plazo para que la CNHJ resuelva.

La demandante aclaró que haber desistido de más acciones penales no significa que haya retirado su denuncia o que haya dejado de exigir justicia.

Las autoridades que tiene conocimiento de su denuncia, aseguró, tiene la obligación de seguir de oficio ésta, ya que se trata de un delito grave, por tratarse de uno cometido contra una niña de 17 años por un hombre que en ese momento también gozaba de fuero en su carácter de senador con licencia.

Ayer, Castañeda informó que ante la imposibilidad de costear los gastos y debido a que observa indiferencia de las autoridades, decidió no impulsar más acciones penales en contra del abanderado de Morena al Gobierno de Guerrero, a quien acusó de violación.