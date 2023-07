Teme personal de salud perder antigüedad con IMSS-Bienestar

Ciudad de México.- Personal de salud exigió en protesta afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que les otorguen base y que con la incorporación al IMSS-Bienestar no se anule su antigüedad.

Personal aseguró que Claudia Sheimbaum, exjefa de Gobierno, celebró un desayuno con enfermeras en 2022 y les prometió que se les otorgaría la base, y no cumplió. En la protesta participan aproximadamente 100 trabajadores de distintos hospitales.

"Pertenezco al contrato Galeno Salud y llevo trabajando años sin base. Es un contrato hechizo y según me iban a llegar todas las condiciones generales de trabajo, y esto no sucedió. Eso me dijeron en 2020", denunció una enfermera del Hospital Pediátrico de Iztacalco.

Además, alertó, ante la entrada de IMSS-Bienestar está en total vulnerabilidad.

"Soy personal eventual y no sé si me van a dar base o si seré remplazada", lamentó la mujer, quien a pesar de contar con licenciatura, recibe un sueldo de enfermera auxiliar de 5 mil pesos quincenales.

Otra enfermera del Hospital General Ajusco Medio aseguró que con el "nuevo patrón IMSS-Bienestar" va a empezar de cero.

"Hay personal que tenemos 12, 15 años y hemos estado con diferentes tipos de contrato y no nos dan una estabilidad y otra vez cambiamos a IMSS-Bienestar.

"Lo que nos dicen es que como ya vamos a cambiar de patrón no se respeta la antigüedad", comentó la enfermera con 12 años de servicio.

"Sedesa se está deslindando de todo", agregó.

Por su parte, un enfermero del Hospital General Iztapalapa con ocho años de antigüedad, dijo que otra demanda es que se les dé un salario acorde con sus estudios, pues ella es licenciada y gana como auxiliar.

Una comitiva ingresó con autoridades de Gobierno de la Ciudad de México para exponer sus demandas.