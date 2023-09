Tambalea la candidatura de Omar García Harfuch

En plena efervescencia por la definición de candidaturas en Morena para las gubernaturas que estarán en disputa en 2024, Omar García Harfuch, una de las principales cartas para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se vio envuelto en señalamientos por el caso Ayotzinapa.

Alejandro Encinas, titular de la Comisión presidencial para el caso Ayotzinapa, aseguró que el ex secretario de Seguridad en la Ciudad de México, asistió en 2014 a las primeras reuniones entre autoridades que se ocupaban de investigar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos desde hace nueve años, algo que él había negado.

"Sí está, así de concreto", dijo Encinas al presentar el segundo informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso a Ayotzinapa (Covaj).

El 22 de agosto de 2022, García Harfuch -quien fue comisario en la división de Gendarmería de la Policía Federal en Guerrero- negó en redes sociales que hubiera participado en esas reuniones, donde se comenzó a gestar la llamada "verdad histórica" que presentó el entonces Procurador Jesús Murillo Karam.

"Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para 'fraguar la Verdad Histórica'", afirmó el ahora aspirante a la candidatura a Jefe de Gobierno por Morena.

"Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días".

Encinas presentó esta semana un mapa de las "Juntas de Autoridades", donde aparece el nombre de "Omar N". Incluso, añadió que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, prófugo en Israel, reveló que en esas reuniones se armó la explicación oficial.

"Esta es la junta de autoridades de quienes condujeron y donde se discutió la versión final de la 'Verdad Histórica'", señaló el también subsecretario de Derechos Humanos leyendo el diagrama.

Encinas no quiso opinar sobre las aspiraciones de García Harfuch.

"Esperemos que se aclare esta situación en primer lugar, yo leía hoy (ayer) por la mañana una serie de aclaraciones que el propio aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México está dando, y formarán parte de todo el proceso que está desahogando la Fiscalía. Aquí todos los que sean requeridos por la Fiscalía tendrán que comparecer", consideró.

Pero lo defienden

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no utilizar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa para perjudicar las aspiraciones de Omar García Harfuch.

"Cuando le preguntan a Alejandro Encinas si estaba en esas reuniones o había participado Harfuch, él dijo que sí, porque es cierto, pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes. Lo que pasa es que como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia con esos propósitos, y hay que aclarar las cosas como son, no mentir.

"No hay que utilizar estas cosas para perjudicar a posibles adversarios o competidores u otros futuros candidatos, y no utilizar un caso tan lamentable como el de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos con fines politiqueros", dijo.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, eventual candidata presidencial de Morena, aseguró que los señalamientos en contra de García Harfuch son parte del proceso que lleva a cabo el partido para elegir al candidato al Gobierno de la Ciudad de México.

"Lo aclaró él mismo, lo aclaró hoy el Presidente en su mañanera, en donde dijo que estuvo en dos reuniones, pero que no tuvo nada que ver con la construcción de la verdad histórica, y es parte ahora del proceso que estamos viviendo", indicó.

Cuestionada sobre si la confirmación de Encinas da una mala imagen, la aspirante presidencial señaló que ni ella ni el presidente del partido, Mario Delgado, tienen favoritos y por eso será la gente la que decidirá, mediante una encuesta, quién será el abanderado de Morena en la Ciudad de México.

"Por eso participa en la encuesta, no es que alguien, y eso es importante, ni el presidente del partido ni yo estamos favoreciendo a una u otra persona, muy mal haríamos en eso, nosotros lo que hacemos es facilitar las condiciones para que se pueda participar en las encuestas, no tenemos favoritos, no hay una persona u otra, sino sencillamente se abre el espacio para que todos y todas puedan participar, la encuesta es eso lo que permite ver, qué opina la mayoría de la gente", apuntó.