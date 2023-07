Tamaulipas minimiza violencia tras ataques a policías

Ciudad Victoria.- El secretario General de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González, rechazó hoy que Tamaulipas sea uno de los Estados más conflictivos en materia de inseguridad a nivel nacional, pese a que el fin de semana un ataque de civiles armados contra la Guardia Estatal en Reynosa dejó un saldo de dos policías muertos.

"El estado de Tamaulipas no es uno de los estados más conflictivos del país. No, porque no es así", aseveró.

Villegas atribuyó la percepción de inseguridad que se registra en Tamaulipas a cuestiones de politiquería que se difunden en las redes sociales, lo cual lamentó; sin embargo, descartó actuar por la vía legal contra quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión.

"Al final de cuentas la politiquería que se hace todos los días es lamentable", criticó.

"¿Cuál es la politiquería? La mala percepción que algunas veces hay", agregó.

También achacó la violencia que se vive en el Estado a las malas condiciones en que heredaron el parque vehicular de patrullas y que ni siquiera pudieron llevar a cabo el proceso de entrega-recepción como es debido.

La administración estatal reveló que está por adquirir aproximadamente 100 unidades para asignarlas como patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), que se sumarán a las 150 existentes.

"No tenemos el parque vehicular que debemos de tener para poder hacer las cosas", subrayó.

El secretario afirmó que el gobernador a diario acude a la reunión de la mesa de seguridad en Tamaulipas.

Precisó que durante la reunión del lunes se abordó el tema del ataque de civiles armados a la Guardia Estatal el pasado sábado en Reynosa, el cual cobró la vida de dos efectivos de la SSPT.

La corporación indicó que lamentablemente es la más agredida a nivel estatal y con el mayor número de bajas.

Asimismo, dijo que las bajas de elementos y ataques contra los elementos estatales superan a los que se suscitan en las filas del Ejército y de la Guardia Nacional.

"¿Siguen trabajando todos los encargados de seguridad pública del Estado? Sí, las diferentes áreas, los 43 ayuntamientos y seguirán tomando acciones precisamente para lo que les acabo de decir: buscar la manera de que cada día las y los tamaulipecos tengamos el estado de derecho que nos merecemos", culminó.