Tachan de especulación lavado en UAEH

Ciudad de México— El rector Adolfo Pontigo Loyola tachó de especulación el presunto lavado de 156 millones de dólares de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) que investiga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Argumentó que, a tres días de la información que reveló la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la institución a su cargo no ha recibido ningún documento oficial que acredite la acusación.

"Va haber acciones legales, por supuesto, cuando alguien se siente vulnerado en sus derechos, tiene el derecho cualquiera de nosotros de ejercer cualquier acción", respondió en el festejo del 150 aniversario de la UAEH.

"La pregunta es, ¿En qué momento y contra quién?. Una vez que tenga luz todo este asunto, porque en este momento, perdónenme, pero solamente son meras especulaciones".

Pontigo Loyola respaldó las acciones al frente del patronato universitario de Gerardo Sosa Castelán, quien tras los señalamientos no estuvo presente este domingo en tres eventos que la universidad realizó para conmemorar su historia.

"Se va a arreglar esta situación, confío plenamente en lo que está haciendo el presidente del patronato", manifestó.

Minutos antes, Pontigo Loyola advirtió frente a ex rectores, políticos, académicos y comunidad universitaria que no permitirá que se vulnere el prestigio de la UAEH.

"El profundo respeto que nos merece y el amor profundo que los universitarios le profesamos, hoy, como siempre, nos alienta a dar lo mejor de nosotros y nos impele a defenderla contra cualquier ataque que pretenda vulnerar el prestigio y el buen nombre de una institución.

"Ya lo hicimos una vez, y lo volveremos a hacer las veces que sea necesario. ¡Para la universidad todo, contra ella nada!", exclamó al final de su discurso.

Reforma publicó el pasado 28 de febrero que la UAEH está bajo investigación federal por el presunto lavado de dinero de 156 millones de dólares, procedentes en su mayoría de Suiza, pero también de otros 21

países.

Con motivo de la indagatoria, a la UAEH le fueron congeladas sus cuentas el pasado 22 de febrero, y un día después, Gerardo Sosa Cravioto, hijo de Sosa Castelán, fue asesinado en un camino de terracería en Tulancingo.

Sosa Castelán es un ex diputado local y federal del PRI que, con 30 años de militancia, decidió abandonar las filas tricolores para aliarse con Morena en las elecciones locales de 2018.