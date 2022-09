Tacha a ‘su’ Corte de ‘desobediente’

Ciudad de México.— Por no respaldar las decisiones y reformas de su Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió ayer contra los cuatro ministros de la Corte que él propuso.

El mandatario dijo que se equivocó al impulsar los nombramientos de Ríos-Farjat, Yazmín Esquivel, Loretta Ortiz y Juan Luis González Alcántara, a quienes acusó de no pensar en la transformación ni en la justicia.

“Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos”, reprochó en la conferencia matutina.

“Y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero no quiero tener incondicionales. Quiero que haya mujeres y hombres libres, conscientes y que al momento de tomar decisiones cada quien asuma su responsabilidad”.

-¿Lo traicionaron, presidente?

“No, sencillamente ya nos cuesta mucho trabajo contar con cuatro de los 11”, respondió.

Desde Palacio Nacional, reconoció que, en abril, apenas le alcanzaron los votos para que la Ley de la Industria Eléctrica fuera declarada constitucional.

Además, ironizó al calificar a los ministros como “paladines de la justicia”, ya que pretenden eliminar la prisión preventiva oficiosa.

“Es un acto por completo de incongruencia, los paladines de la justicia de repente quieren anular un artículo de la Constitución, algo que no les corresponde. Eso es gravísimo”, indicó.

López Obrador refirió que, tras ganar la elección presidencial en 2018, tenía contemplado impulsar una reforma para erradicar la corrupción del Poder Judicial.

Sin embargo, tras “hacer cuentas” sobre los Ministros que podía nombrar durante su Gobierno, optó, por dejar el proceso en manos de los juzgadores.

“Dije: Voy a tener oportunidad de proponer a ministros. Hice mi cuenta, más los que estén ahí decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México ¿Y qué creen?, me equivoqué”, expresó.