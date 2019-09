Suspenden producción de un fármaco contra cáncer

Ciudad de México— Cofepris denunció que los principales productores de metotrexato, fármaco contra algunos tipos de cáncer, no cuentan con el certificado vigente de buenas prácticas de fabricación en México, por lo que están suspendidos sus procesos de producción.

La suspensión, indicó, busca evitar que se produzcan medicamentos inseguros, ineficaces y de poca calidad que podrían poner en riesgo la salud.

Precisó que entre estas empresas se encuentra Laboratorios PISA, que desde mayo de 2019 fue verificada en su planta ubicada en la Alcaldía de Coyoacán, a partir de una denuncia en el Hospital del Niño Poblano, vinculada a reacciones adversas por el uso de metotrexato.

Como consecuencia de esta verificación, desde el 9 de mayo quedó suspendida la línea de producción de metotrexato.

Durante cuatro meses, explicó la dependencia, PISA no presentó programa de corrección de las irregularidades.

Apenas el 11 de septiembre, la directora de Asuntos Regulatorios de Laboratorios PISA informó que habían iniciado la corrección de sus procesos y que, a partir del 7 de octubre, estarían en condiciones de recibir una nueva verificación para constatar la atención a las irregularidades observadas.

No obstante, la Cofepris aseguró que el abasto de este medicamento está garantizado.

"Con el propósito de garantizar el abasto de medicamentos en México, como nos ha instruido el Presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos cumpliendo con todos los trámites de importación necesarios para, en su caso, adquirir en otros países medicamentos de calidad, seguridad y eficacia".

Sobre la petición de padres de familia que han solicitado autorización para la importación de metotrexato necesario en la atención de sus familiares, afirmó que será atendida en tiempo y forma.

En la semana, el director del Hospital Infantil Federico Gómez, Jaime Nieto Zermeño, comunicó a un grupo de senadores que solo tienen metotrexato para una cobertura de dos semanas más.

De acuerdo con la versión de la senadora panista Martha Márquez, un grupo de directores de hospitales del Centro Médico Siglo XXI advirtió que el remanente que en otros años la Secretaría de Hacienda y Crédito Público turnaba al sector salud a finales de año aún no llegaba a los institutos de salud.