Suspende Twitter a Regeneración, el periódico de Morena

Tomada de Twitter

Ciudad de México— La cuenta de Regeneración, medio de difusión del partido Morena, fue suspendida por Twitter y ante esto abrieron un segundo perfil acusando censura.

"En #RegeneraciónMx alzamos la voz contra las intenciones de callar a los medios digitales e independientes en redes sociales. Ante estos intentos, no nos vamos a dejar. Comparte y ayúdanos a llegar a todo mundo en Twitter. Síguenos ahora en

@regeneracion_mx. Si nos tiran, nos levantamos con más fuerza. No a la censura en redes sociales", escribió el diario en su nuevo perfil.

Desde anoche, la cuenta original permanece con la leyenda "Cuenta suspendida. Twitter suspende las cuentas que incumplen las Reglas de Twitter".

A raíz de esto, algunos morenistas como Javier Hidalgo denunciaron censura al medio del partido en el poder.

"Lamentable la censura por parte de @TwitterMexico a @regeneracionMx, que es una cuenta de difusión de Morena. ¡No a la censura! #TwitterEsPanista. Urge legislar en defensa de los usuarios de servicios digitales", tuiteó Hidalgo.

Tras este hecho y sin dar las razones de la suspensión, esta mañana Regeneración decidió abrir su nueva cuenta de Twitter y acusó también censura por parte de la red social.

"Medio de información libre e independiente desde 2010. Segunda cuenta para combatir la CENSURA", cita la biografía de su nuevo perfil.

Cabe destacar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él no acepta la censura en redes sociales y menos de particulares que no representan a los ciudadanos.

"Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación, soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regule con la prensa, que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura", señaló en febrero de este año.

"Por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las redes sociales, no de las redes, de las plataformas estas famosas, cuando silenciaron al Presidente Trump. No acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos, que no son gobiernos legal y legítimamente constituidos, eso no puede ser. ¿Cómo se erigen en los grandes censores, jueces?".