'Supremo poder conservador quiere regresar', según AMLO

Ciudad de México.- En su discurso final por el quinto aniversario de su victoria electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ha surgido un "supremo poder conservador", a cargo de Claudio X González, hijo, obcecado en regresar al Gobierno.

Denunció que lo apoyan traficantes de influencias, políticos corruptos del más alto nivel del antiguo régimen, encargados de los partidos, abogados marrulleros del Poder Judicial e intelectuales.

"Como es natural, el proceso de transformación del país ha creado una oposición conservadora, obcecada en regresar por sus fueros, sus líderes, sus jefes, no conciben ni aceptan que ahora se gobierna para todas y todos, y no sólo en beneficio de una minoría", señaló.

"Siguen hablando, en su demagogia y en su retórica en nombre de la democracia, pero actúan, en realidad, como una oligarquía, defienden el antiguo régimen de corrupción y privilegios de manera descarada y hasta ridícula".

El mandatario federal aseguró que, en vez de entender la nueva realidad y que el pueblo de México se ha empoderado, los reaccionarios cada vez enseñan más el cobre.

"Ofenden la inteligencia de la gente, insultan, actúan con prepotencia y creen que con campañas de mentiras y calumnias van a reconquistar el Gobierno. Tan sencillo que sería el que ofrecieran una disculpa por todas sus fechorías y sinceramente se comprometieron a cambiar, a no discriminar a nadie, a no humillar, a no engañar ni a robar a los demás".

Desde el Zócalo, López Obrador les dijo "poco lograrán si no abandonan su egoísmo".