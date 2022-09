Supervisa AMLO obras en El Zapotillo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó las obras en la presa El Zapotillo, en Jalisco, reactivadas para dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara sin necesidad de inundar comunidades.

"Estamos en la presa El Zapotillo, en Los Altos de Jalisco, (...) ya no se van a inundar (los tres pueblos por una decisión que se tomó y una solución técnica, realmente alternativa", expresó el mandatario.

PUBLICIDAD

López Obrador grabó un video en El Zapotillo acompañado del Gobernador Enrique Alfaro, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), German Martínez.

"Estamos trabajando juntos, este domingo supervisando, ya saben ustedes qué e lo que sostengo, que obra no supervisada, orden dada no supervisada, no sirve para nada", añadió el mandatario.

"Afortunadamente ya de reiniciaron los trabajos aquí en la presa".

En el video, Alfaro afirmó que el acuerdo es "muy, muy trascendente", pues se logró una solución técnica para evitar que se inundaran las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

"Es sin duda un acierto, pero aún todavía más importante es que con esta obra y con lo que ya se está haciendo (...) estaremos resolviendo un problema histórico de la segunda ciudad más grande de México, que es la ciudad de Guadalajara", comentó el emecista.

Tras reconocer que Guadalajara tiene un déficit de 1.5 metros cúbicos por segundo, el Gobernador sostuvo que el nuevo sistema hídrico y las obras en curso, que tendrán un costo de 6 mil millones de pesos, permitirán tres metros cúbicos por segundo adicionales.

"Y habremos resuelto un problema que tenía 40 años discutiéndose, que era un debate que no llevaba a ningún lado, y la verdad muy agradecido con usted, públicamente quiero reconocerle su compromiso", agregó Alfaro.

"En la propuesta de presupuesto del próximo año ya están los recursos para poder terminar esta gran obra que le va dar viabilidad a futuro a nuestra ciudad y sin duda hoy es un día muy importante para Jalisco".

Con una inversión de 6 mil 825 millones de pesos se terminará El Zapotillo, se construirá el acueducto El Salto-Calderón y se edificará el acueducto Zapotillo-El Salto, para aprovechar el agua del río Verde.

Germán Martínez, de la Conagua, destacó el reinicio de las obras en El Zapotillo, que estuvieron detenidas durante más una década, después de acuerdos con las comunidades que serían afectadas.

"Trabajamos con ellos coordinadamente y decidimos una solución que definitivamente no va a inundar a los tres poblados que con el proyecto original seguramente iban a ser inundados", comentó Martínez.

"Iniciamos ya las obras con la construcción del acueducto, que va de El Salto a la presa El Calderón, es una inversión importante para este año, cerca de 2 mil millones de pesos, mil 800 millones de pesos".

El titular de la Conagua afirmó que, al término de las etapas del proyecto, estimadas para finales de 2023, se aportarán a la zona metropolitana de Guadalajara hasta 3 mil litros por segundo, para superar el déficit que tiene actualmente.

Con esta actividad, López Obrador cerró una gira de tres días por Zacatecas, Nayarit y Jalisco.