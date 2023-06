Superan primeros días de junio límite de 1.5 grados

Ciudad de México.- Al igual que en México, a nivel mundial se siente calor: durante los primeros días de junio de 2023 se registraron temperaturas por encima del umbral de un calentamiento de 1.5 grados centígrados, informó el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) de la Unión Europea.

"El mundo acaba de experimentar su principio de junio más cálido registrado", alertó en un comunicado Samantha Burgess, directora adjunta de la organización.

PUBLICIDAD

Aunque en otras ocasiones se ha superado momentáneamente tal límite, se indicó que esta es probablemente la primera vez que ocurre a comienzos de junio en la era industrial.

Ya que actualmente está en desarrollo un fenómeno natural llamado El Niño, vinculado a temperaturas cálidas en el Océano Pacífico, el C3S espera que en los próximos 12 meses se vuelva a rebasar el umbral.

¿Falló el Acuerdo de París?

A través del Acuerdo de París, varios países acordaron realizar esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles previos a la Revolución Industrial (de 1850 a 1900). Su finalidad es reducir considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.

Si en los primeros días de junio se rebasó dicho límite, ¿quiere decir que se sobrepasó el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París?

Según el C3S, el límite de 1.5 grados no se refiere a la temperatura del planeta durante unos días, sino por períodos de 20 o 30 años, que son utilizados para determinar el clima. Sobrepasar ese límite una vez al año podría no ser de particular importancia, agregó.

No obstante, conforme la temperatura media global continúa en ascenso y supera con más frecuencia el umbral de los 1.5 grados centígrados, serán más grandes los efectos acumulativos de rebasarlo constantemente.

"Cada fracción de grado centígrado importa para evitar consecuencias más severas de la crisis climática", resaltó Burgess.