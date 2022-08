Supera subsidio a gasolina y diesel los ingresos petroleros

Ciudad de México.- En la primera mitad de este año, los ingresos petroleros del sector público no alcanzaron para compensar la caída en la recaudación por el estímulo otorgado al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diesel, advierte México Evalúa.

Según muestran las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de enero a junio de este año, los ingresos petroleros superaron en 134 mil 920 millones de pesos el nivel observado en el mismo periodo de 2021, sin embargo la recaudación por IEPS a gasolinas fue menor en 166 mil 779 millones de pesos.

PUBLICIDAD

"Hay una pérdida tributaria provocada por la política de estímulos a los combustibles. Frente a lo recaudado al primer semestre de 2021, el menoscabo es de 31 mil 900 millones de pesos", señala México Evalúa.

Además, el análisis destaca que frente a lo presupuestado, la pérdida es de 113 mil millones de pesos, superior a todo el presupuesto anual de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que alcanzó 93 mil 300 millones de pesos.

Incluso es mayor al presupuesto del primer semestre del año de la Secretaría de Salud que fue de 83 mil millones de pesos.

Lo anterior evidencia que aun cuando el discurso oficial es que el crecimiento de los ingresos petroleros ha servido para compensar la pérdida por los estímulos a las gasolinas, las cifras muestran que en los hechos esto no ha sido así.

De acuerdo con la organización, aunque es cierto que los ingresos petroleros registraron al segundo trimestre un aumento anual del 29.4 por ciento y su mayor nivel desde 2014, esto por los altos precios de los energéticos, la recaudación de IEPS cayó a niveles negativos por primera vez desde 2014, lo que significó un retroceso en la recaudación de 115 por ciento.

Aclara que esta pérdida frente a igual periodo de 2021 no incluye el costo adicional de las renuncias recaudatorias establecidas en el Decreto presidencial del 4 de marzo de este año, que establece estímulos fiscales complementarios a los combustibles automotrices y que podría estar profundizando la disminución de ingresos.

Tales estímulos pudieron haber limitado el crecimiento del Impuesto al valor Abregado (IVA) o del Impuesto Sobre la Renta (ISR), aunque no hay información desagregada al respecto, advierte.

No obstante, el nivel de ingresos totales no ha caído, situación que México Evalúa atribuye a una mejor recaudación del ISR y no por que se hayan compensado con la parte petrolera.

"La pérdida recaudatoria por los estímulos a las gasolinas sí ha podido ser compensada, pero no por los mayores ingresos petroleros, sino por un inusual incremento de la recaudación tributaria, impulsada por un aumento de la recaudación del ISR, también atípico", señala el estudio de la organización.