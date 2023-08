Sugiere PAN a padres 'desechar' libros de 4T

Ciudad de México.- Al señalar que su elaboración se realizó de manera opaca, sin consulta a especialistas o padres de familia, tiene contenido ideológico, errores, educación sexual inadecuada y evadió mandatos judiciales, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, propuso desechar los libros diseñados por la Cuarta Transformación.

En un video difundido en redes sociales, denostó el contenido de los ejemplares que el Gobierno ha subrayado que, pese a críticas, llegarán a las manos de los estudiantes de educación básica del país.

"A todos los padres de familia del país les exhortamos que ante el probable desacato de López Obrador desechen los libros de texto que den a sus hijos, o al menos les quiten las hojas que ustedes consideren que no son convenientes para la educación de sus niños", planteó.

El dirigente del blanquiazul consideró que los materiales educativos buscan ser impuestos.

"México está viviendo una de las mayores tragedias de su historia en la educación básica, provocada por un Gobierno que aborrece la ciencia y la cultura, que no quiere un pueblo preparado, pero sí adoctrinado para poderlo manipular. El Gobierno desecha las matemáticas y las ciencias y busca que las escuelas se conviertan en centros de adoctrinamiento, en templos para la adoración de López Obrador y su visión política.

"También, sin tomar en cuenta la opinión de las madres y los padres de familia, pretenden imponer una visión sobre la sexualidad de la infancia. Ahí están los nuevos libros de texto gratuitos como prueba, sin tomar en cuenta a la sociedad y en contra de la ley, los libros fueron escritos en lo oscurito. El Gobierno decretó como reservada hasta el 2028 la información referente a su redacción", agregó.

Cortés criticó que pese a los mandatos judiciales, hayan impreso los libros, además de contener diversos errores.

"Como es característico en este régimen, en contra de la ley, el Gobierno violó un amparo y un mandato judicial y no les importó, mandaron a imprimir los libros de texto, los cuales, contienen errores de todo tipo, un peligroso contenido ideológico para nuestros hijos y grandes mentiras políticas", refirió.

El dirigente enlistó áreas dirigidas a la niñez que se han descuidado en la actual Administración federal e insistió en el llamado para que se detenga la distribución de los libros.

"Mientras el Gobierno se empeña en convertir los libros de texto en cartillas de propaganda ideológica, un millón y medio de niñas y de niños se quedaron sin vacunas del cuadro básico y sin escuela primaria. Además, la niñez mexicana ha perdido entre dos y cinco años de aprendizaje. Las becas para los más pobres disminuyeron y el 10 por ciento de las familias tienen que gastar hasta 200 por ciento más en la educación para sus hijos.

"López Obrador le dio la espalda a la niñez, no solo en educación, sino también en salud, porque los niños no votan. Con los niños no se meta, presidente. Ya le ha hecho mucho daño a nuestro país y a la actual generación. No le vamos a permitir que también le haga daño a las próximas generaciones. Le exigimos acate la orden judicial y detenga la repartición de los libros de texto", agregó.