Sugiere AMLO a EU ampliar periodo presidencial

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a Estados Unidos modificar su Constitución para prolongar el periodo presidencial de cuatro a seis años.

Aunque advirtió que no se meterá en la política interna de otras naciones, consideró que el periodo vigente impide a las administraciones desarrollar adecuadamente las acciones de Gobierno, ya que se ven contaminadas con la proximidad de los procesos electorales.

"Política es tiempo. Considero que un periodo de cuatro años, aunque se permita una reelección, no es lo mejor porque se gana en el primer periodo y como viene pronto la reelección, no hay estabilidad suficiente; no deja de mezclarse la política, los asuntos públicos, la administración de los asuntos públicos con lo electoral", expresó.

"Nosotros, antes teníamos periodos de cuatro años y se resolvió que fuesen de seis sin reelección y esto nos permite más estabilidad. Y nosotros somos partidarios del sufragio efectivo y de la no reelección, seis años".

El mandatario se refirió al tema luego de ser cuestionado sobre las críticas y anuncios del presidente Donald Trump en materia migratoria.

Según el tabasqueño, esas expresiones son motivadas por asuntos de política interior y están directamente vinculados con el proceso de reelección presidencial. En ese sentido, advirtió que México no responderá.

"Si por razones electorales se nos quiere involucrar, desde ahora lo anticipo, no vamos nosotros a responder ningún cuestionamiento que se dé en el marco de la política interna con fines electorales en Estados Unidos o en cualquier otro país", aseveró.

El presidente insistió en que Trump ha ofrecido un trato respetuoso, por lo que su Gobierno corresponderá con la misma actitud.

"Hay circunstancias que se presentan, lo digo de manera respetuosa. En Estados Unidos ya inició el proceso electoral por la reelección", sostuvo.