Sufren haitianos carencias tras dejar su país

Ciudad de México.- Giorgi, migrante haitiano que salió de su país hace seis años, padeció dificultades para conseguir trabajo, regular su situación migratoria, y se enfrentó al alto costo de la vida en Chile antes de establecerse en México.

"Tuve que hacer cualquier cosa para salvarme la vida, para cuidarme", explica en un testimonio grabado por la organización Save the Children.

Haitianos que han migrado de su país debido a las condiciones de inseguridad provocadas por la violencia de pandillas contaron a la organización cómo fue dejar su país, en el marco de la publicación de un estudio que evidencia la discriminación sistémica que viven en su intento por buscar mejores condiciones de vida.

De acuerdo con la investigación "Revertir el riesgo y la tristeza: Un vistazo a la realidad de las personas migrantes haitianas en México" 9 de cada 10 migrantes sufren hambre durante el trayecto, 81.1 ha vivido en condición de calle, 63.3 por ciento no ha contado con acceso a servicios sanitarios, 43.4 por ciento ha estado enfermo y 77 por ciento ha sido víctima de algún delito en su paso por México.

Giorgi tiene 33 años, una hija y hace aproximadamente seis años salió de Haití. Primero pasó por la República Dominicana, luego se quedó seis años en Chile y finalmente, emprendió camino a México. Es ingeniero informático y economista, y antes de salir de su país, estaba trabajando en la Fundación por la paz, labor que se vio interrumpida por las condiciones de seguridad.

"En Haití lamentablemente la cosa va de mal en peor. Los malos momentos que viví en Chile siempre me hacían pensar en volver, pero, ¿a dónde? En Haití no importa si tienes dinero o no, te secuestran y la familia tiene que pagar", relata.

Cuenta que al principio, su llegada a Chile en 2017 fue dura ya que no fue tan fácil conseguir un trabajo.

De poco en poco se consiguió un trabajo, pero encontró difícil el tema migratorio, especialmente la regularización que describe como complicada. Sin documentación los empresarios no reconocen los esfuerzos de una persona para darle una paga justa, o un aumento. Además, Giorgi cuenta que el costo de la vida en Chile era muy elevado.

Entonces decidió migrar a México y lleva dos meses viviendo en el país. Llegó a la Ciudad de México donde pasó unos días y después se fue a Tijuana. Relata que no tuvo problemas en cuanto a trámites al viajar con su hija.

"Si es difícil para mí, yo imagino que es peor para mi hija", dice.

Cuestionado sobre si habla con la niña sobre su situación migratoria, dice que trata de hacerla entender.

"Aun que no me entiende tanto igual trato de explicarle el tema, para que ella crezca con la idea no por ser irresponsable. A mí me conviene más buscar algo estable, si yo lo encuentro aquí, mejor para ella", agrega.

La organización Save the Children destaca la importancia de hablar con las infancias sobre el proceso de migración, insertándolos así en la decisión de movilidad para no invisibilizarlos. De acuerdo con el estudio, dos tercios de las personas adultas encuestadas reconocen que no conversaron con niñas y niños sobre dejar el lugar donde nacieron.

Así mismo, más de la mitad de las personas adultas afirman que la reacción de las y los infantes al plan de movilidad de las familias ha sido de tristeza.

Para Giorgi, salir de Haití fue una cuestión de vida o muerte.

"No podía quedarme para seguir trabajando, o me quedo o salvo mi vida. O me quedo y me matan. Yo elegí salvar mi vida y me fui para chile", cuenta el migrante haitiano.