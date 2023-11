Sueña Sheinbaum con consolidar IMSS-Bienestar

Ciudad de México.- La precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que ahora uno de sus sueños es consolidar el Programa IMSS-Bienestar para garantizar un sistema de salud eficiente, una vieja promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Otro sueño es consolidar un modelo de salud pública, que fue creado por la mente y el corazón del doctor Navarro (Miguel Ángel, Gobernador de Nayarit) que hoy existe en Nayarit, que es el IMSS-Bienestar, un modelo de salud pública en donde haya suficientes clínicas, hospitales, que ha cambiado mucho la atención", afirmó en un mitin en ese Estado.

"(El IMSS Bienestar) lo creó el presidente López Obrador y nosotros lo vamos a consolidar, porque nosotros creemos en los derechos del pueblo de México, donde antes creían en privilegios, creían que todo era mercancía, que todo se podía comprar con dinero, nosotros no. nosotros creemos que el Estado tiene una responsabilidad, y es dar educación al pueblo de México, dar acceso a la salud al pueblo de México", agregó.

El IMSS-Bienestar es un modelo centralizado de atención de salud, implementado por López Obrador tras el fracaso del extinto Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) con el que al inicio de su Gobierno prometía un sistema de salud como el de los países nórdicos.

En Compostela, Nayarit, la precandidata de Morena a la Presidencia aseguró que el año próximo los mexicanos decidirán entre "continuar con la transformación o regresar a la corrupción".

"El próximo año, el pueblo de México va a tomar una decisión histórica y solamente hay dos caminos, no hay otra opción: un camino es si continúa la transformación de México, iniciada por el presidente, otro camino es regresar al pasado, porque no hay opción (...) no hay otra, es transformación o corrupción", indicó.

Sheinbaum estuvo acompañada por Navarro y el vocero de la precampaña, Gerardo Fernández Noroña.