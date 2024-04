Sube a 10 mil mdp deuda por fármacos

Ciudad de México.- El plazo para que el Gobierno federal pague la deuda que acumula con la industria de la fabricación y distribución de medicamentos se amplió hasta finales de abril, indicó Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

Sin embargo, el directivo indicó que tras una revisión exhaustiva se ajustó el monto real del adeudo, el cual se incrementó a más de 10 mil 500 millones de pesos.

REFORMA publicó ayer que miembros de la industria estimaron un adeudo por 8 mil millones de pesos por medicamentos entregados, en su mayoría, al extinto Insabi, y cuyo pago se acordó a finales de marzo, sin que esto sucediera.

Ante esto, el pasado viernes 5 de abril, la Secretaría de Hacienda convocó a los miembros de la industria a una nueva reunión y ahí acordaron la nueva fecha límite.

"Tuvimos una reunión con ellos el viernes como industria y se comprometieron a pagar antes del 30 de abril.

"No expresaron las razones por las que no han pagado; dijeron que iban a pagar, que ahí estaba el dinero y que de ahí iban para adelante. Es un poco creer a la palabra, no hay compromisos escritos, pero hay facturas pendientes", señaló Gual.

Precisó que el Insabi, ahora IMSS-Bienestar, es la institución con mayor adeudo, con más del 50 por ciento de los 10 mil 500 millones de pesos.

Otros miembros de la industria mencionaron que Talía Lagunas, Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, fue quien convocó a la reunión.

"Ahí el propio representante del Insabi, del IMSS Bienestar, comentó que ellos esperaban poder haber avanzado más, pero que están haciendo ya muchos ajustes en sus procesos y que están viendo la posibilidad de que en el mes de abril ahora sí se cumpla con la regularización liquidando lo del Insabi", agregó un directivo que prefirió omitir su nombre.

La fuente comentó que la reunión bajó la presión de algunas empresas que realmente han tenido problemas financieros por la falta de pagos.

Indicó que el retraso, según personal del IMSS Bienestar, se debe a que ante la desaparición del Insabi se quedaron con poco personal para hacer los trámites del pago.

Por último mencionó que personal de la Secretaría de Función Pública (SPF) estuvo presente en la reunión para hacen auditorías del desempeño de las instituciones.

A casi un sexenio de que se desmanteló el sistema de compra y distribución de fármacos en el País, el Gobierno federal no ha logrado sustituir y consolidar uno que sí funcione, lo que se refleja en adquisiciones más caras y en un evidente desabasto.