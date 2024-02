Su democracia es la de los oligarcas, dice AMLO sobre marcha

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este domingo que los que marcharon en el Zócalo fue para defender la democracia de los oligarcas y de los corruptos.

Entrevistado después de encabezar un acto donde entregó constancias de inmuebles religiosos que fueron reconstruidos tras los daños del sismo de 2017, el Mandatario federal dijo que los que marcharon establecieron la antidemocracia con los fraudes electorales.

-¿Qué reporte tienen de la marcha y qué opinan?

- Ah, sin novedad, sin novedad.

-¿Cómo ve que salgan a marchar?

- Muy bien. Vivimos en un País auténticamente democrático, como no se veía en mucho tiempo.

-Presidente, dicen que están amenazadas las instituciones que garantizan la democracia. ¿Qué opina de esto?

-Es la democracia de ellos, la de los oligarcas, la de los ricos, la democracia de los corruptos. Y nosotros lo que queremos es que haya la democracia del pueblo. O sea, no queremos poder sin pueblo. (...) Pero ahora ya me llama mucho la atención y además celebro que digan nuestra democracia, porque sí, es la de ellos. Nada más que es la del poder sin pueblo. Es Kratos sin demos. Esa es la democracia de ellos.

-¿Está garantizado el voto libre para las elecciones?

- Libre y secreto y democrático. Ellos fueron los que establecieron la antidemocracia con los fraudes electorales.

- ¿Y la no intervención del Gobierno en las elecciones?

-Ya no van a haber fraudes electorales como habían cuando dominaban los del PRIAN.

López Obrador descartó que vaya a intervenir en la elección, pues eso sólo ocurrió cuando le "robaron" la Presidencia en dos ocasiones.

-Dice que usted ya no debe intervenir en la elección.

-No, no voy a intervenir. Nada, absolutamente. No estoy interviniendo. Nada más que tenemos que garantizar que sea el pueblo el que elija a sus autoridades, porque antes eran los oligarcas. Y ellos lo que quieren es que siga lo mismo, quieren que las minorías sean los que elijan a los Presidentes, porque quieren tener peleles, títeres y quieren seguir robando. Eso ya se acabó.

-¿Descarta entonces elección de Estado, Presidente?

-No, ya eso ya se terminó. Eso se aplicaba cuando nos robaron la Presidencia en dos ocasiones. Bueno, en tres, porque en el 88 también hubo fraude. Salinas no ganó y Calderón no ganó.

Este domingo, López Obrador visitó Tlaxcala y encabezó un acto en la explanada de la parroquia de San José.

Con motivo de la visita, autoridades locales instalaron vallas metálicas en las inmediaciones del lugar.

La presencia del operativo policíaco molestó a los ciudadanos que participaron en la Marcha por la Democracia, que se llevó acabo de manera simultánea en varias ciudades del País.

Los manifestantes llegaron hasta el Zócalo de esta capital y se acercaron a las inmediaciones del acto encabezado por el político tabasqueño.

"López Obrador, eres un traidor", corearon algunos de los participantes, entre los que estuvo la senadora del PAN, Minerva Hernández.

Unos 30 minutos antes de que iniciara la ceremonia, los ciudadanos se retiraron del lugar, aunque algunos se quedaron para escuchar los discursos.

En su intervención, la Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, se refirió al Mandatario federal como "el restaurador de la patria".

En un breve discurso, el Presidente citó al liberal Ignacio Ramírez "El Nigromante":

"Yo me hinco donde se hinca el pueblo", expresó.