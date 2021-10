Soy menos trascendente que héroes nacionales: AMLO

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que será menos trascendente que los héroes de la historia nacional como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Benito Juárez, Francisco I. Madero o Lázaro Cárdenas.

"Yo admiro mucho a los héroes nacionales y son gigantes, Hidalgo era un tirante, Morelos también, Madero, un gigante porque la grandeza de los hombres no se mide de los pies a la cabeza, sino de la cabeza al cielo, el general Cárdenas otro gigante, entonces lo nuestro es menos trascendente", afirmó en conferencia mañanera tras ser cuestionado sobre si quiere ser recordado como el presidente que defendió el litio.

"Ellos fueron hasta su vida, aquí hemos hablado del caso de Hidalgo, Morelos, lo de Juárez, excepcional, el no rendirse, el no claudicar, el que invadan el país, el que esté ocupado todo México, en ese entonces los fifís cuando entraron los franceses los recibieron con aplausos, y Juárez resistiendo, y la invasión, y su esposa con sus hijos en el extranjero, se mueren sus hijos y no los puede ver, grande, grande, y Madero un apóstol de la democracia, un santo, cívico, excepcional, también vilipendiado, atacado por la oligarquía".

El mandatario destacó el actuar de Madero y Cárdenas e insistió en que no hay comparación con ellos.

"El general Cárdenas también muy grande, por eso también lo cuestionaron mucho y él actuó con mucha prudencia, entonces no hay comparación, yo voy a cumplir mi trabajo, mi tarea, mi misión, si el pueblo así lo decide", sostuvo.