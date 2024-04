Soy la única garante de programas, presume Sheinbaum

Estado de México.- Arropada por sus simpatizantes mexiquense, Claudia Sheinbaum sostuvo ayer que no hay manera que la derecha gane un debate.

La candidata presidencial de Morena aseguró que ella salió victoriosa del primer ejercicio no solo porque esgrimió los mejores argumentos, sino porque el pueblo ya tiene mucha conciencia política.

"Estoy contenta porque ganamos el debate el pasado domingo, y es que no hay manera de que la derecha gane un debate. Y eso no solo es por los argumentos que damos, porque no caemos en provocaciones, sino por el pueblo de México, que despertó en diciembre de junio del 2018 y decidió cambiar la historia de nuestra patria", dijo.

En tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que ya se realizaron las primeras encuestas postdebate y, en ellas, Sheinbaum sigue manteniendo una ventaja de dos a uno sobre la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez

"Si el pueblo ya se decidió, nos toca a nosotros hacerlo realidad el próximo de 2 junio, que nadie se confíe", arengó.

La abanderada morenista reiteró que su eventual Gobierno se basará en tres principios de la Cuarta Transformación, el primero de ellos es que por el bien de todos primero los pobres; el segundo, austeridad republicana; y, el tercero, el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás.

"Voy a ser una Presidenta que esté al servicio de México, con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo", sostuvo.

La exJefa de Gobierno llamó a votar por ella y por los candidatos de los partidos que conforman la alianza (Morena, PT y Partido Verde), con el objetivo de ganar la Presidencia de la República y el Congreso federal.

"Soy la única que puede garantizar los programas sociales convertidos en derechos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador", señaló.

Sheinbaum hizo campaña por la Zona Metropolitana del Valle de México, y visitó los municipios mexiquenses de Los Reyes la Paz, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, así como en la Alcaldía Iztacalco, de la Ciudad de México.

En Chimalhuacán estuvo acompañada por la ex Alcaldesa de Barcelona Ana Colau, y el diputado español Gerardo Pisarello, así como de candidatos al Senado, entre ellos el ex Edil de Texcoco Higinio Martínez.

En Nezahualcóyotl, el ex Alcalde Juan Hugo de la Rosa pidió a los simpatizantes comprometerse a llevar, cada uno de ellos, a 10 personas a las urnas el próximo 2 de junio.

Durante el mitin, el grupo más animado que apoyó a la candidata de Morena fue el del Magisterio, que no dejó de gritar "maestros con Claudia, maestros con Claudia".

Los demás contingentes mostraban decenas de banderas para que Sheinbaum viera qué agrupaciones estaban presentes.

En un predio ubicado a un costado del centro comercial Plaza Ciudad Jardín, reiteró que solo ella garantiza la continuidad de las ayudas sociales.

"Hoy fueron los del PRIAN ha arrodillarse para que el INE haga una campaña de que ellos no van a quitar los programas sociales, ¿ustedes les creen?", planteó.