Soy afín a ideas de AMLO, pero con criterio propio: Ríos

Ciudad de México.- María Estela Ríos González dijo que es afín a las ideas y el proyecto de AMLO, pero sostuvo que mantiene independencia de criterio y que, de llegar a la Corte, dejará de lado "cualquier pasión".

Ante la Comisión de Justicia del Senado, la consejera Jurídica de la Presidencia afirmó que López Obrador jamás ha dado consignas y se comprometió a actuar conforme a Derecho.

"Sí quiero reconocer que sí soy afín a las ideas del presidente, a su proyecto, y por eso acepté cuando me ofreció ser Consejera. Y por qué soy afín, porque he visto cómo él, y a mí eso me congratula mucho, está haciendo cumplir la Constitución en lo que hace a los derechos humanos", expresó la aspirante a ministra.

"Y no es porque tenga que obedecerlo, es porque coincido en la defensa de esos derechos humanos y por qué coincido (...) porque yo soy producto de esa extensión de derechos humanos. No tengo ningún empacho en decir que sí soy y seguiré siendo independiente en mis convicciones y al emitir resoluciones".

Ríos argumentó que es inexacto que se diga que en la administración pública se tiene a un "jefe", pues el actuar y la conducta de los funcionarios se rige con base en normas específicas.

La aspirante a la Corte afirmó que, si el presidente le da una orden que va en contra de sus convicciones, no la aceptaría.

"Y en ese sentido sí mantengo mi independencia de criterio. Pero también hay que decir que, el que yo tenga una posición respecto a cómo deban resolverse ciertos asuntos, tampoco viola el principio de la independencia del Poder Judicial y menos de la SCJN", añadió.

"Las decisiones se toman por mayoría de votos de la sala y el pleno. Tan no se rompe con ese principio que el presidente, que yo sepa, sí se molesta (cuando) estima se ha incurrido en violaciones a derechos fundamentales, pero jamás ha dado consignas".

Tercera en comparecer ante los senadores de la Comisión de Justicia, Ríos aseveró que tampoco ha acudido ante los ministros con la consigna de: "ahora se tiene que hacer esto".

"Yo lo que he hecho, y lo seguiré haciendo, porque es lo correcto, es decirles: estas son mis razones y ustedes júzguenlas. Y finalmente ellos han resuelto", añadió.

"Entonces, no hay manera de que se violente la independencia judicial porque también es cierto que ahí los ministros tienen sus afinidades, o sea, también son afines a ciertos criterios y a ciertos valores y eso no cuestiona su independencia judicial, es un derecho que se tiene a tener sus propias ideas, sus propios valores".

La colaboradora de AMLO dijo que sus valores son la defensa de la Constitución y de los derechos humanos fundamentales.

"Y en eso no voy a ceder porque es lo que hecho toda mi vida, o sea, no es la ambición de llegar a ministra de la Corte por los privilegios que supone estar. Ser miembro de tan distinguida Suprema Corte", añadió.

"Sino por mi convicción de que puedo contribuir con mi humilde trabajo a hacer efectivo el derecho a la justicia que todos los mexicanos anhelamos. Actuaré conforme a derecho y no estará en juego mi independencia de criterio, la independencia del Poder Judicial está garantizada".

Ríos se dijo idónea para llegar a la Corte, aseveró que es honrada y se comprometió a dejar de lado "cualquier pasión" en su eventual toma de decisiones.

"Me conduciré como ministra, en caso de ser elegida, como siempre lo he hecho, con apego al derecho, en busca de la justicia y con independencia de criterio", recalcó.

"Yo me comprometo a actuar con base en dichos principios (excelencia, objetivo, imparcialidad e independencia), dejando de lado cualquier pasión o interés personal que pudiera obnubilar mi razón", agregó.

Luego de que el senador Germán Martínez consideró que no cumple con los requisitos, pues su cargo es equivalente al de una Secretaría, dijo que no hay ningún impedimento para ser elegible.

Explicó que la Consejería Jurídica no es una Secretaría, por lo que puede participar sin violar el artículo 95 de la Constitución.