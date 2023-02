Son mujeres principales víctimas de ciberdelitos

Ciudad de México.- Las mujeres son las principales víctimas de ciberdelitos, apuntó la Policía Cibernética.

De acuerdo con los reportes que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los cuatro ciberdelitos más señalados son el fraude, acoso, amenaza y extorsión.

"Las más vulnerables ante los ataques son las mujeres, quienes reportan 60% de los incidentes", indicó la dependencia, con motivo del Día de Internet Segura.

Para usar internet de forma segura, recomendó configurar la privacidad en redes sociales, no compartir ubicación, imágenes o fotos que puedan identificar su domicilio o entorno, no aceptar a desconocidos en redes y no dar datos personales a desconocidos.

Así como usar contraseñas seguras con letras, números y caracteres especiales, descargar y actualizar antivirus en todos los dispositivos en que se conectan a internet y aplicaciones en tiendas oficiales.

Además, destacó que los menores de edad también son vulnerables por el desconocimiento que tienen sobre prevención.

"Son presa de los cibercriminales, ya que, por su falta de experiencia y madurez, en ocasiones no logran discernir la información ni los riesgos al navegar en internet", alertó la Policía Cibernética.

Agregó que entre los riesgos a los que se enfrenta ese sector están el acoso, ciberbullying, grooming, incidentes derivados del sexting, suplantación de identidad o navegar en páginas con contenido que incita al odio, violento o para adultos.

El organismo utilizó la consigna "Forma parte del cambio: unidos por una Internet mejor" para crear conciencia de una cultura del autocuidado y el civismo digital.

Entre las medidas preventivas para menores que emitió la SSC están configurar sistemas de control parental, tener reglas sobre el tiempo de uso de dispositivos con internet y hablar de los riesgos.