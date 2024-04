Son cárteles mexicanos más ricos que algunos países: EU

Washington.- Los cárteles mexicanos del narco tienen ingresos que son más altos que los de algunos países por lo que lidiar con ellos en algunas zonas de México es difícil, aseguró el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.

Durante una comparecencia en el Capitolio, el fiscal general estadounidense insistió también que le gustaría ver más cooperación por parte del Gobierno del presidente Andrés Manuel López en la lucha antinarcóticos tal como sugirió la semana pasada el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

"Los cárteles son enormemente rentables. Ellos tienen más dinero que algunos Estados-Nación. Y hay lugares en México donde es difícil lidiar con los cárteles", dijo el fiscal general Garland durante su comparecencia ante el Subcomité de Gastos de Justicia de la Cámara de Representantes de EU.

El fiscal general evitó hacer estimaciones de las ganancias de los cárteles mexicanos pero el centro de investigaciones RAND calculó en 2010 que estas rondarían entre 6 mil y 8 mil millones de dólares al año, lo que los ubica por arriba del Producto Interno Bruto (PIB) de países como Montenegro o Barbados.

Apenas la semana pasada, el director de FBI Chris Wray había calificado la cooperación antinarcóticos del Gobierno del presidente López Obrador como inconsistente urgiendo a escalarla drásticamente; hoy el fiscal general de EU deseó más colaboración particularmente contra el tráfico de fentanilo.

"Desearía que hubiera más cooperación (por parte de México). Si estamos obteniendo cooperación: hemos tenido extradiciones (desde México), han destruido algunos laboratorios, han reducido los precursores que ingresan al país. Pero necesitamos mucha, mucha más cooperación", dijo Garland.

Ante el Subcomité de Justicia, el fiscal general de EU reconoció el esfuerzo de las Fuerzas Armadas mexicanas en la lucha antinarco y destacó la pérdida de 10 elementos de la Secretaria de Marina durante la operación para arrestar a uno de los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa Ovidio Guzmán en 2023.

Buscan restaurar cooperación con DEA Cuestionado sobre las restricciones impuestas por el Gobierno de López Obrador a la operación de algunas agencias de inteligencia estadounidenses en 2021, el fiscal Garland admitió que la cooperación mexicana con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) no se ha restablecido totalmente aún.

"Yo personalmente he ido a México, para hablar con el fiscal general (de México Alejandro Gertz) para regresar al grado de cooperación que existía anteriormente con la DEA", dijo Garland a pregunta del congresista republicano Hal Rogers sobre las restricciones mexicanas impuestas en 2021.

"Obviamente, todavía no he tenido un éxito total en ese esfuerzo. Pero soy persistente y no me rendiré hasta que la cooperación con la DEA sea lo más completa posible", añadió Garland refiriéndose a las consecuencias de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional de México promulgadas en 2021.

Como resultado del arresto del ex Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos por parte de la DEA en 2020, el Gobierno de López Obrador promulgó dichas reformas a la Ley de Seguridad Nacional y que establecen fuertes limitaciones para el movimiento y actuación de agencias de EU en México.