Sometieron a Piña a fuertes presiones.- AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Ministra Norma Piña estuvo sometida a fuertes presiones y por eso ya no hubo diálogo sobre la posibilidad de entregar los 15 mil millones de los fideicomisos del Poder Judicial para un fondo de ayuda a los damnificados de Acapulco.

En conferencia, el Mandatario federal exhibió el oficio que la presidenta de la Corte le envió, en el cual plantea entregar el dinero a los afectados por "Otis".

"Ahora se comprometieron a regresar los recursos de 14 fideicomisos, 15 mil millones de pesos para que se destinen a apoyar a los damnificados de Acapulco, pero eso fue lo que dieron a conocer al principio (...) Sin embargo, no sé si de manera acordada o sin respetar la decisión de la presidenta de la Corte, empiezan los jueces a presentar amparos para que el dinero no se entregue".

- ¿Están regresando los recursos que no usan, están cumpliendo con la ley, regresando los subejercicios?

"No se afectan derechos laborales porque está autorizado el presupuesto de este año y ahí vienen los sueldos, las prestaciones de todos los trabajadores en el presupuesto que autorizó el Congreso. Sin embargo, no quieren y siento que había, de parte de la presidenta la intención, no creo que sea un truco que tengan bien ensayado. Sino que ella quiso hacer algo, buscar una salida, entregar estos recursos para los damnificados.

"Sin embargo, pues está rodeada. Ese es el problema de la autoridad que no es libre, que depende de grupos de intereses creados. Me imagino que le empezaron a hablar por teléfono y a decirle: '¿qué hiciste?'. Y la sometieron a fuertes presiones y la hicieron cambiar de parecer porque no creo que ella haya escrito esto y al mismo tiempo haya dado la orden o le haya indicado a jueces: 'yo voy a hacer esto, pero ustedes promueven amparos'".

"No, fue lo otro, que han de haber dicho: 'nos hiciste hacer el ridículo, hasta salimos a marchar, nos asoleamos y ahora tú cambias'. Más que nada eso es lo que pienso, porque son intereses, no sólo en lo económico, sino también mucho consevradurismo, mucha carga ideológica de derecha".

El viernes 10 de noviembre, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que la propia Piña le hizo saber que la mesa de diálogo sobre el destino de los recursos de los fideicomisos tenía que suspenderse, hasta que el Poder Judicial resolviera los amparos y la controversia constitucional interpuesta por legisladores de Oposición. Y el lunes de la semana pasada, el Presidente acusó a los juzgadores de no querer entregar el dinero y adelantó que presionará públicamente para que los procesos legales se resuelvan a la brevedad.

"Pero vamos a espera a ver qué sucede, a que resuelvan los amparos pero los resuelven ellos mismos, aunque una juez, creo, ya declinó atender el asunto por considerar que no podía ella participar por conflicto de intereses. Y así a lo mejor hay otros jueces y magistrados, ministros, porque a lo mejor va a terminar en la Corte y va a ser interesante, a ver qué dicen", dijo esta mañana.