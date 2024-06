Solo atenderé al llamado de mi Presidenta: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cuando termine su Gobierno, solo atenderá el llamado de su Presidenta, Claudia Sheinbaum.

En su conferencia mañanera, insistió en que una vez retirado de la política podría responder a su sucesora, pero siempre con la posibilidad de discrepar con ella.

"Solo atendería yo un llamado de mi Presidenta. También haciendo uso de mi derecho a disentir, toda la vida. Pero es lo único", advirtió.

Cuestionado sobre que sus hijos continúen con el movimiento obradorista, el Presidente reiteró que concluirá su mandato y no tendrá ningún representante

"No, eso, no, no, no, yo ya termino. Y lo que va a haber hacia adelante es la continuación con los cambios que naturalmente se van a producir, de la transformación que iniciamos millones de mexicanos.

"Ellos (mis hijos) son libres, si deciden seguir participando, lo van a hacer, pero no me van a representar. Porque yo ya concluyo, y no voy a tener representante", dijo.

Es la segunda vez que López Obrador dice que estará disponible si Sheinbaum lo requiere, luego de que ha insistido en que se ausentará de toda actividad política y vivirá en la finca que le heredaron sus padres en Palenque, Chiapas.

El pasado lunes, tras elogiar a la virtual Presidenta electa y mostrar su felicidad por el triunfo de la morenista, dijo que solo la recibiría a ella, así como a su familia cercana.

-¿Ni a Sheinbaum la va a recibir, Presidente?, se le preguntó.

"Si ella me busca, sí, porque es mi Presidenta, va a ser mi Presidenta, pero yo voy a procurar no molestarla", respondió.

Previamente admitió que extrañará el cariño de la gente, porque así como hay quienes lo insultan, otros lo aprecian por lo que ha hecho.

"Así como hay gente que les molesta mi presencia, así hay gente que me quiere mucho y que yo también los quiero mucho. Y nos abrazamos y nos vamos a seguir abrazando, aunque no nos estemos viendo porque, sí, no podría yo hacer la excepción de recibir a unos ciudadanos y a otros no; voy a procurar solo recibir a mi familia, mis hijos", añadió.

Esta mañana, el Mandatario afirmó que nadie puede ostentarse en su nombre y tampoco quiere monumentos en su honor.

"Nada de que yo conformo el movimiento Obradorista, porque yo soy amigo de Andrés Manuel. Yo conformo el movimiento Obradorista porque yo luché junto a él, desde el inicio. Yo conformo el movimiento Obradorista porque soy hijo de Andrés Manuel. No, no, eso no. Eso no.

"Es más, no quiero, repito, nombres de calles, no quiero monos. ¿Cómo se llama eso? Estatua, sí", abundó.