Sólo 6 estados crecieron 2% en últimas 2 décadas

Guadalajara— Sólo seis estados del país crecieron en términos per cápita a un ritmo anual de 2 por ciento durante los últimos 18 años, advirtió Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria y Comercio del Gobierno federal, quien calificó la situación como dramática.

En el marco de la inauguración del Foro de Consulta para Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), realizado en la Cámara de Comercio de Guadalajara, el funcionario federal indicó que esas entidades federativas son Aguascalientes, Ciudad de México, San Luis Potosí, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato.

"Jalisco creció al 1.5 por ciento anual, repito, en términos per cápita durante los últimos 18 años", detalló Acevedo.

"Tres entidades federativas decrecieron en términos per cápita durante los últimos 18 años: se trata de Tlaxcala, Chiapas y Campeche. Estas entidades, estas tres entidades hoy sus poblaciones son más pobres que lo que eran hace 18 años".

El funcionario de la Secretaría de Economía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador recordó, además, que en los últimos 25 años el crecimiento anual per cápita en México ha sido del 1 por ciento, lo que a todas luces parece insuficiente.

Acevedo señaló que hay otros retos que el país deberá enfrentar en los próximos años, entre ellos el de la informalidad, la falta de competencia económica, la competitividad e incluso la salud.

Recordó que en 2015 el país enfrentó una emergencia sanitaria producto de la epidemia de obesidad y diabetes.

"Ésta es una afección que tiene costos fiscales altísimos y que si no intervenimos de una manera contundente en el corto plazo, dentro de algunos años esta epidemia va a tener implicaciones fiscales enormes", sentenció.

El funcionario invitó a los asistentes al foro a opinar de forma libre y plural, a fin de tomar en cuenta sus propuestas en el diseño del PND.