'Soldados han sabido actuar con responsabilidad'

Nochixtlán— Tras los hechos en Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Ejército ha sabido actuar con responsabilidad.

"Quiero también aprovechar para enviar desde Nochixtlán un saludo respetuoso, un abrazo a todos los soldados de México, que han sabido actuar con responsabilidad", dijo.

"Ayer también le mandé un recado a los soldados de México con una frase del general Felipe Ángeles".

El presidente dijo que nunca olvidará que los soldados son "pueblo uniformado".

"Estoy seguro que están contentos porque antes les daban órdenes para reprimir al pueblo, ahora el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de México, nunca les va a dar la orden al Ejército de reprimir al pueblo, no vamos a enfrentar a hermanos con hermanos", sostuvo.

Advirtió que él no es tirano ni dictador, por lo que respetará la vida de todos los seres humanos.

"Los partidarios del uso de la fuerza dicen que no fue lo correcto, pero estaban de por medio muchas vidas de ciudadanos inocentes", reiteró.

"No somos dictadores, no somos tiranos, nosotros vamos siempre a respetar la vida de todos los seres humanos y se puede lograr así la paz".

Asimismo, agradeció la llamada del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para expresarle su solidaridad por el caso de Culiacán.

"Le agradecí su gesto de hablar, pero al mismo tiempo, le expliqué de que estaban en riesgo muchas vidas, muchos ciudadanos, porque me informaron de cómo estaba la situación, y por eso apoyé la decisión que tomaron de parar todas las acciones", indicó.

Por su lado, Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de Pueblos indígenas, recordó la represión de 2016 en Nochixtlán contra el magisterio que dejó ocho muertos.

"Aquí en Nochixtlán ha quedado demostrado que no funciona la violencia institucionaliza", aseveró.

En tanto, el gobernador de Oaxaca dijo que apostaba a la unidad y no a la división.

"Desde Nochixtlán, quiero cerrar filas hoy que hay un debate nacional en torno a la pacificación, Oaxaca cierra filas con el Gobierno federal", expresó.