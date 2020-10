Sobran recursos para adquirir la vacuna contra Covid: AMLO

Benito Jiménez / Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador en su gira por Campeche

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el martes darán un informe sobre la vacuna contra el Covid-19.

"El martes tenemos un informe sobre la vacuna en la Ciudad de México, el martes por la mañana, pero vamos avanzando muy bien", dijo tras la supervisión de obras del Tren Maya.

El mandatario afirmó en tierras yucatecas que sobran recursos para adquirirla.

"Aunque parezca increíble nos sobran recursos, no nos falta, para no presumir, porque no hay corrupción en el Gobierno", sostuvo.

Durante la supervisión del tramo 3 Calakini-Izamal, agradeció al Ejército por realizar obras a bajo costo.

La Secretaría de la Defensa Nacional tiene a su cargo los tramos 6 y 7 del Tren Maya, que ejecutará después de que termine de construir el Aeropuerto de Santa Lucía.

"Quiero agradecer mucho al general Luis Cresencio Sandoval González que me acompaña porque los ingenieros militares están participando también en la construcción del Tren Maya, así como nos están ayudando en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México", dijo.

"También se van a hacer cargo de dos tramos del Tren Maya de Tulum a Escárcega y esto me da mucha tranquilidad, me aligera la carga porque los ingenieros militares saben trabajar, y lo hacen muy bien".

López Obrador agradeció también al Gobernador Mauricio Vila por separar la gestión de la política.

"De las diferencias político partidistas hemos sabido hacer a un lado lo partidista, no se trata de banderas partidistas cuando uno tiene una responsabilidad en el Gobierno", manifestó.

"Tiene uno que atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, no se puede ser sectario y no se puede actuar con irresponsabilidad, con politiquería, se requiere grandeza, no sólo ser hombre de Estado".