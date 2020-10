Sirvo a la Patria, no a un patriarca: Sánchez Cordero

Agencia Reforma / Olga Sánchez Cordero

Ciudad de México— La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que su servicio es para el pueblo, no para ningún patriarca.

Así se defendió en su comparecencia en comisiones luego que la diputada panista Adriana Dávila señaló que al llegar al Gobierno federal le impusieron una postura.

"¿Se reconoce usted en esta etapa de su vida?", dijo la legisladora mientras le mostraba una imagen como Ministra.

"La pregunta es ¿dónde está Olga Sánchez Cordero? Millones de mexicanas ya no la ubicamos, señora secretaria, me es imposible hacerlo a la luz de los datos duros y la postura que impusieron en este Gobierno".

En respuesta, la secretaria afirmó que es una mujer de ideales, luchas y de sumar.

"No busco reconocimiento ni nunca lo he buscado, estoy poniendo mis capacidades al servicio de mi patria, no de ningún patriarca, al servicio del pueblo, en eso me reconozco, no ahora, siempre, en los ideales de la justicia social que el presidente promueve", expresó.

"Mi vida entera ha estado dedicada a esos ideales que he defendido no hoy, sino siempre, nuestros ideales son comunes, ideales que ahora, curiosamente, partidos que nunca habían enarbolado, hoy enarbolan".

Guadalupe Almaguer, del PRD, dijo que también extrañaba a la "Olga combativa".

Reclamó que se ha hecho populismo desde Palacio Nacional, pero también desde la Segob.

"Las feministas no queremos amigas en la Administración Pública Federal, lo que necesitamos es que no nos estigmaticen y nos tachen de infiltradas", manifestó.

Reclama Noroña intromisión

En la comparecencia, el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña le recriminó su intervención en la elección de la Mesa Directiva.

En su intervención, reiteró que la presidencia le correspondía al Partido del Trabajo.

"Con toda consideración, lamento y considero un error político y una ilegalidad la intromisión de la Secretaría de Gobernación en la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que le correspondía al Partido del Trabajo, y se dio una cobardía al decir que su intromisión fue una responsabilidad suya, porque en la conferencia mañanera el Presidente acredita que fue su decisión".

"Es grave el error político, nos va a costar, no tiene nada que ver con la gobernabilidad, la diputada Sauri es muy hábil y nos dará dolores de cabeza".