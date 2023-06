Sindicalizan a 5 millones en el país

Ciudad de México.- Una vez que se depuraron los contratos colectivos simulados con la aplicación de la reforma laboral, 5 millones de trabajadores están sindicalizados en el País, arrojaron cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, al primer trimestre del año.

La ENOE refleja las cifras del personal subordinado y remunerado que se encuentra afiliado a alguna organización sindical.

Según los registros de la encuesta del primero trimestre del año, entre 2019 y 2022, el personal sindicalizado se incrementó en 12.6 por ciento, al pasar de 4.5 millones a un poco más de 5 millones de trabajadores.

Esto es apenas un cuarto de las personas con un trabajo formal, que se encuentran en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Alfredo Domínguez, titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, aseguró que la cifra reportada por el Inegi va en línea con el número de trabajadores que ha participado en las legitimaciones de contratos colectivos.

"(El número de) trabajadores sindicalizados formales coincide porque nosotros llevamos cerca de 4 millones 400 mil a 500 mil trabajadores que han sido convocados a estos eventos de consulta, con una participación del 80 por ciento de los trabajadores que acuden a estas consultas", comentó el funcionario.

Aseguró que con el proceso de legitimación de contratos colectivos, por primera vez en la historia se tendrá el número real que existen en el País.

Es decir, aquellos que no son de simulación o de protección en beneficio del patrón.

"Esos son pura ciencia ficción, son contratos que están ahí depositados pero los trabajadores no conocen, los líderes sindicales no hacen asambleas, no revisan sus contratos colectivos. Y muchos de ellos eran de obra o tiempo determinado, que ya concluyeron y muchos eran contratos de protección", consideró.

Recordó que en lo que queda de junio y todo julio se realizarán las legitimaciones que se programaron antes del 1 de mayo.

No obstante, previó que entre 30 y 40 por ciento de las legitimaciones no se consultarán porque los trabajadores no conocen sus contratos colectivos.

"Estamos esperando que estos dos meses que restan se realicen todas las legitimaciones que finalmente se programen, porque de estas 14 mil, puede ser que 30 o 40 por ciento no se realicen porque muchos sindicatos lo hicieron para comprar un poco de tiempo, porque esos contratos no los van a poner a consulta de los trabajadores porque ellos ni siquiera los conocen", comentó.

Añadió que se están celebrando 300 legitimaciones diarias de lunes a viernes y sábados de 50 a 100 eventos.