Sin licenciatura nuevo titular de Aduanas

Ciudad de México— Propietario de una empresa dedicada a la venta de productos de importación y con un grado académico máximo de preparatoria, Ricardo Ahued Bardahuil pasará de senador a ser el encargado de las Aduanas del país.

Entre sus funciones están elaborar propuestas de políticas, formular proyectos de aranceles, colaborar con las autoridades fiscales y de comercio exterior de otros países, así como dirigir estrategias para prevenir y combatir ilícitos relacionados con la entrada y salida de mercancías, entre otras.

Para realizar estas funciones, la ley no establece un requisito de grado académico.

Entre su experiencia destaca ser propietario y gerente de Casa Ahued, una empresa dedicada a la venta de artículos para el hogar, productos de importación y juguetería, con 10 sucursales en Veracruz.

De acuerdo con su perfil en la página del Senado, Ahued Bardahuil cuenta también con experiencia política, en sus inicios priista, con cargos como presidente municipal de Xalapa, diputado local, diputado federal y recientemente senador con Morena.

Como diputado participó en las comisiones de Comunicación, Hacienda y Crédito Público; como senador fue integrante de las de Relaciones Exteriores, Economía, Hacienda y Crédito Público y Justicia.

En sus redes sociales, luego de su designación como administrador general de Aduanas, prometió no dar la espalda a los veracruzanos que votaron por él para senador.

"En respuesta a mucha gente que siente que me alejo dejando el cargo de Senador de la República, después de que votaron y me dieron su confianza, les hago saber que de ninguna manera les daré la espalda".

Ahued Bardahuil solicitará licencia en el Senado de la República para incorporarse al SAT, cargo que tendrá que ser aprobado por el Senado.