Sin freno homicidios, secuestros y feminicidios en Veracruz

Ciudad de México— Los homicidios dolosos, secuestros y feminicidios van en aumento en Veracruz.

Los asesinatos subieron 55 por ciento durante agosto con respecto a diciembre pasado, fecha en que inició la Administración del Gobernador Cuitláhuac García.

En tanto, los feminicidios aumentaron 83 por ciento en los primeros siete meses de este año respecto del mismo periodo de 2018, mientras que los secuestros subieron 124 por ciento en el mismo periodo, según cifras oficiales.

Tan sólo durante el mes que corre se reportaron 162 homicidios dolosos, según los datos dados a conocer a diario por el Grupo Interinstitucional de Seguridad del Gobierno federal.

Ayer, las autoridades confirmaron que un total de 28 personas murieron por el ataque perpetrado la noche del martes en el bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos.

Diez mujeres estaban entre las víctimas, la mayoría bailarinas del lugar.

También están dos marinos filipinos -Natanhiel Alidan Apolot y Brayan Varron Graciano- miembros de la tripulación de un buque petrolero atracado en el puerto.

Una decena de personas permanecían hospitalizadas por las heridas recibidas.

Carlos Ángel Ortiz, tío de Xóchitl Nayeli Irineo Gómez, una joven de 24 años de edad que falleció en el bar, dijo que su sobrina murió por asfixia.

"El examen médico arrojó que mi sobrina no murió de balazos, no de golpes, fue de asfixia porque cerraron el lugar y no les permitieron la salida", aseguró Ortiz en entrevista con Reforma.

La Fiscalía General de la República atrajo la investigación sobre lo ocurrido.

Unos 600 elementos de la Guardia Nacional y de la Policía estatal fueron desplegados ayer en Coatzacoalcos.

Por la mañana, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Gobernador de Veracruz y la Fiscalía, afirmaron que uno de los presuntos atacantes, identificado como Ricardo Romero Villegas, "La Loca", había sido detenido y liberado dos veces en julio y agosto.

Sin embargo, por la noche la FGR dijo que no tenía pruebas para incriminar a Romero.

También circuló un video en redes sociales en el que el propio Romero se deslinda del atentado y afirma que salió de Coatzacoalcos por amenazas.