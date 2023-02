Sin diálogo, disputas se resolverán en T-MEC, dice embajador de EU

Ciudad de México.- Ante la negativa de México de adquirir maíz amarillo transgénico de Estados Unidos o la controversia por la política energética entre las naciones, existe la Ley del T-MEC, aseguró Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.

"Cuando hay diferencias entre naciones, entre México y Estados Unidos, ahí se tiene que resolver; tenemos un diálogo muy bueno y muy fuerte con las agencias del Gobierno de México y ojalá estas cosas se puedan resolver, pero si no se pueden resolver por ese marco de diálogo, se van entonces al marco legal", indicó.

Por otra parte, Salazar aseguró que Estados Unidos tiene mucha confianza en el Ejército mexicano.

"Trabajamos muy bien a la mano con Sedena, con el general Luis Crescencio Sandoval; con el almirante secretario Rafael Ojeda en muchos de los diferentes temas, vamos bien en la relación", afirmó tras ofrecer un mensaje durante la ceremonia en honor al presidente Abraham Lincoln, en el marco del Día de los Presidentes.

Sobre la batalla contra el fentanilo, dijo, es necesario asegurarse que México y Estados Unidos van unidos contra esta droga que está matando a tantos jóvenes en Estados Unidos y en otros lugares.

Salazar destacó la reciente visita del presidente Joe Biden a México y dijo que la unión entre el pueblo de México y Estados Unidos es muy buena y fuerte.

"La relación entre el presidente (Abraham) Lincoln y el presidente (Benito) Juárez fue una relación unida donde si no hubieran tenido ellos la comunicación y el entendimiento no tuviéramos el México de hoy, no tuviéramos el Estados Unidos de hoy.

"En este día de festejo de los Estados Unidos, de la parte del presidente (Joe) Biden, quiero levantar esta unión también tan fuerte y tan buena y para siempre que tenemos entre los Estados Unidos y México", afirmó durante su mensaje en honor al presidente Abraham Lincoln.

Señaló que México y Estados Unidos son inseparables no sólo por su geografía, sino por sus pueblos mismos.

Contó que en la residencia oficial de la Embajada uno de los cuartos lleva el nombre de Lincoln y, otro, el de Benito Juárez.