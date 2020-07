Sin asambleas, no hay encuesta en Morena: Cuéllar

Ciudad de México— El líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, insistió que no habrá una encuesta para elegir al presidente y secretario general del partido si no se efectúan las asambleas distritales frenadas por la pandemia de Covid-19.

Aclaró que esperarán hasta el 31 de agosto, fecha en la que se cumple el plazo fijado por el Tribunal Electoral para elegir a su dirigencia nacional, para que el Comité Ejecutivo tome una decisión sobre el rumbo del proceso interno en caso de no realizar los congresos.

Debido a que, según su convocatoria, las asambleas distritales se efectuarían el 11, 12, 18, 19 y 25 de julio, pero no hay condiciones para realizarlas, el diputado federal con licencia argumentó que aún tienen la primera semana de agosto para realizarlas.

"Si no es posible estaremos ante una situación de causa mayor que tendrá que ser discutida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el Consejo Nacional y el Tribunal Electoral.

"Sin las asambleas no hay realización de la encuesta. Nuestra ley interna no se puede violar y son bases que están integradas en un todo, lo queremos dejar absolutamente claro, porque no queremos que ni los jueces ni los que hacen las leyes transgredan la ley interna de Morena", apuntó Ramírez Cuéllar en conferencia de prensa.

Felipe Rodríguez, integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, argumentó que están listos para efectuar las asambleas, pero no pondrán en riesgo la salud de nadie, por lo que existe una vía legal si no hay condiciones para efectuar la elección.

"Con esta dirección vamos a aguantar hasta que nos diga la situación. Si se da el 31 y podemos hacer las asambleas el 2, 3, 4 y 5 de septiembre y lo podemos lograr, pues adelante.

"Si no determinaremos qué hacer, hay una situación jurídica que dice que los partidos que no pueden elegir a su estructura por situaciones o por causas de fuerza mayor tienen que quedarse hasta que haya condiciones normales para elegir", respondió.

El funcionario partidista se refiere a la jurisprudencia 48/2013 del Tribunal Electoral que establece:

"Cuando concluya el periodo para el cual fueron electos los órganos partidistas, y se demuestre que por causas extraordinarias y transitorias no ha sido posible su renovación, opera una prórroga implícita en la duración de los cargos hasta que se elijan sustitutos, salvo disposición estatutaria en contra".

Hace un mes, funcionarios del CEN reconocieron a Grupo REFORMA que ampararse en dicha jurisprudencia es una de las salidas, por lo que la dirigencia nacional como el resto de órganos de dirección permanecerían hasta el 2021.

Hortencia Sánchez, también de la Comisión Nacional de Elecciones, explicó que aquellos estados que vayan cambiando a semáforo en verde se harán las asambleas, pero de nada servirá porque es necesario efectuarlas en los 300 distritos.

De acuerdo con sus estatutos, el proceso inicia con asambleas distritales para que se elijan a congresistas estatales y nacionales, y éstos a consejeros nacionales, y finaliza con encuestas para nombrar a presidente y secretario general nacional y en los estados.

Este lunes, también inició actividad la Comisión Nacional de Encuestas, que se encargará de diseñar los lineamientos para aplicar el ejercicio del 24 al 26 de agosto, si la pandemia lo permite.