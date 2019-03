Sin AMLO el país no cambiaría: Segob

Ciudad de México— Al hacer un balance de los primeros 100 días de Gobierno, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero afirmó que si Andrés Manuel López Obrador no fuera el presidente de México, el país no cambiaría.

"De verdad es un balance maravilloso. Yo estoy muy contenta de pertenecer a esta Cuarta Transformación, de formar parte del equipo del presidente López Obrador.

"Y que creo con toda mi convicción que si no es el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de este país, este país no cambiaría, así como está tratando de cambiarlo el presidente", opinó.

En entrevista, Sánchez Cordero destacó el impulso de la inclusión y la justicia social, así como la estabilidad económica.

"Porque también hay que decirlo, y se pretende un crecimiento económico del cuatro por ciento, que seguramente se va lograr, y se pretende reducir la brecha entre ricos y pobres.

"Y se pretende una mejor justicia social, y se pretende que todos tengan oportunidades en este país, es de lo que se trata esta Cuarta Transformación", destacó.