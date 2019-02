Sigue bloqueo por grupo radical: Aureoles

Querétaro— El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, argumentó que no se ha liberado la vía férrea de Caltzontzin, en Uruapan, porque un grupo radical de la CNTE demanda otros temas administrativos.

Sin embargo, confió en que los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes se reúnen en este momento con los inconformes, logren convencerlos de que sus peticiones requieren tiempo.

"Hay un grupo de maestros muy radicalizado que su postura es todo o nada. Quieren todo lo que se les debe y no es posible", indicó.

Por ejemplo, expuso, busca que se regularicen mil 500 plazas de directores o subdirectores, y eso, justificó, sólo lo puede hacer el Gobierno federal, pero es un proceso largo.

Además, que las plazas que son de docentes, no de directivos, también se regularicen.

"Otra es la desconcentración del pago para que el maestro que está en un centro de trabajo ahí se le canalice su pago y no en otro centro, cosas que requieren trámites administrativos.

"Sobre el pago y los bonos, para lo que nos alcanza (lo entregado por el Gobierno federal) ahora es para pagar la mitad del adeudo, y lo que estoy proponiendo es un calendario para cubrir en los siguientes meses lo que falta", informó.

Además, consideró, los maestros que bloquean la vía férrea aprovecharon para introducir la disputa que existe en la entidad por la dirigencia de la CNTE.

"La mayoría de los maestros lo aceptó, pero este grupito no. Los maestros (dirigentes) están trabajando para convencerlos de que se respete el acuerdo, porque está tomado, el de liberar las vías, pero ese grupo desoyó", señaló.

Agregó que aunque sea un sólo cruce el que queda bloqueado, sigue repercutiendo en las pérdidas porque es una vía que comunica con el puerto Lázaro Cárdenas.