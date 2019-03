Siempre exigiremos respeto: Ebrard

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que México actuará con responsabilidad y dignidad en el tema migratorio, y que siempre exigirá respeto.

"Mexico actuará con responsabilidad y dignidad en el tema migratorio", indicó el funcionario mexicano en su cuenta de Twitter.

"Buscaremos entendimiento sí, pero siempre exigiremos respeto como nosotros respetamos a los demás", añadió.

Por la mañana, el Presidente Donald Trump reclamó a través de la red social la supuesta inacción de México para detener a los migrantes centroamericanos que avanzan hacia Estados Unidos.

Por la tarde, en un mitin en Michigan, Trump amenazó con cerrar el tráfico comercial en la "maldita" frontera con México si el Gobierno de ese país no detiene la llegada de dos presuntas caravanas de centroamericanos.

"Otras dos caravanas se están desbordando y México podría pararlas muy fácil. ¿Y saben qué? Si no lo hacen les va a costar muchísimo dinero. Honestamente.

"Ellos lo podrían hacer muy fácil, muy fácil. Y si no lo hacen, y se los estoy diciendo en este momento, ¡cerraremos la maldita frontera!", dijo el Mandatario de EU.