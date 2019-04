Si se debe a médicos hay que pagarles: López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por resolver el conflicto de médicos residentes que acusan adeudos, y llamó a pagarles en caso de que se les deba.

"Acerca de los de los médicos hoy tratamos el asunto, si se les debe hay que pagarles, también decirles que estamos decididos a federalizar todo el sistema de salud y esto va a implicar el que se vaya regularizando la situación de muchos médicos y enfermeras que están trabajando por honorarios, de manera eventual, pero les he dicho que lo vamos a hacer de manera ordenada, poco a poco, porque son 80 mil trabajadores del sector salud que están trabajando como eventuales, sin basificación", dijo.

"No lo podemos hacer de la noche a la mañana, vamos a empezar con algunos estados y se va a atender la demanda de los médicos para que no se les deje de pagar lo que por derechos les corresponde".

El mandatario comentó que la falta de pagos se debe a un posible error.

"Hubo posiblemente un error, pero se va a corregir, nada que tenga que ver con la injusticia se va a tolerar", expuso.

"El que tenga razón donde hay justicia es atendido y también estamos conscientes de que como ya no hay privilegios para algunos dirigentes, aprovechan desviarlo para echarnos la culpa de las cosas, pero están en su derecho también".

Reforma publicó hoy que miles de médicos residentes de hospitales públicos de todo el País amenazan con iniciar un paro nacional.

Los médicos reclaman a la Secretaría de Salud (SSa) pagos atrasados y el reembolso del "bono de fin de sexenio", de 3 mil pesos, que se les entregó en diciembre, y que ahora la nueva Administración se los descontó.

La Asamblea Nacional de Médicos Residentes emplazó a la SSa al reembolso del bono sexenal para mañana viernes o iniciarán el paro nacional a partir del próximo lunes 15 de abril.