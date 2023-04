Si resulta que Ovalle es responsable, que asuma: AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si la FGR halla que Ignacio Ovalle, ex director de Segalmex, tiene responsabilidad en el desfalco al organismo, deberá asumirla.

Durante la mañanera, el Mandatario federal insistió en que Ovalle es honesto, con principios, y no corrupto.

López Obrador repitió que cree que a Ovalle lo traicionaron funcionarios del antiguo régimen.

-¿Sabía usted de los antecedentes de Ignacio Ovalle en la Conasupo de Raúl Salinas de Gortari?, se le preguntó.

"Sí, sí, sí, sí, sí, pero yo tengo una opinión de él buena, el fue mi jefe, cuando yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, en 1977, hace más de 40 años y lo considero una gente con principios, una gente honesta, no lo considero una persona corrupta, yo siento que él, y esa es mi opinión, lo traicionaron", defendió.

"Gente que venía de tiempo atrás con él, que se echó a perder, del antiguo régimen y él les dio entrada, pero si él también resulta que tiene responsabilidad, él tiene que asumirla".

El Presidente López Obrador dijo que no sabe si la FGR ya culpó a Ovalle, quien actualmente se desempeña como Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

-¿Nos puede recordar dónde está Ignacio Ovalle?, se le cuestionó.

"Está creo que en Gobernación", dijo AMLO.

Después, López Obrador reiteró que no defiende a nadie y que pugna porque no haya impunidad.

-¿O sea, él no ha perdido el empleo y tampoco ha perdido el buen nombre?, se le expresó.

"No sé si la Fiscalía lo está culpando, la instrucción que yo di y siempre he dado, es que no hay impunidad para nadie, ni siquiera para mis familiares", indicó el Presidente.

"Por eso los puedo enfrentar a ustedes, y a los de arriba, a los machuchones, porque tengo autoridad moral".

"Si yo fuese corrupto, si yo fuese un encubridor, pues entonces ya me hubiesen destruido, porque imagínese soportar toda la andanada, día y noche, y hablando coloquialmente también, porque así se entiende mejor, nos hacen lo que el viento a Juárez".

Ayer, REFORMA publicó que Fernando Hiram Zurita Jiménez, quien fuera director de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar capitalina durante los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, operó la transa con venta simulada de azúcar a Segalmex.

Y hoy, el diario informa que la empresa usada para desviar más de 142 millones de pesos de Segalmex, vía supuestas compras de azúcar, recibió recursos del Gobierno de la CDMX.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que el Gobierno capitalino transfirió al menos 9 millones de pesos a la misma empresa "fachada" usada por Segalmex para desviar fondos federales.