Si no levantan bloqueo, ni mesa ni pago: Aureoles

Ciudad de México— El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, advirtió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que, si no levanta los bloqueos de las vías de tren, no habrá diálogo ni pagos.

En sus redes sociales, el Mandatario reportó que se reunió con el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, para abordar el bloqueo de los docentes michoacanos a las vías en la entidad, que lleva 14 días.

"Acordamos dar respuesta a las demandas más urgentes de los maestros, que son el pago de sus quincenas y otras peticiones, vía un adelanto de participaciones federales solicitadas por mi gobierno para resolver el conflicto", aseveró.

"También acordamos trabajar una mesa única, Gobierno de México y Gobierno de Michoacán, para revisar el resto de los temas, en una ruta que exige voluntad y disposición del magisterio para que levanten ya el bloqueo; de no ser así, no habrá mesa ni pagos", añadió.

Indicó que se está haciendo un esfuerzo de manera conjunta, entre ambos Gobiernos, para que con estas acciones se logre una salida al conflicto.

"Demandamos la definición del magisterio para transitar en este gran acuerdo", manifestó.