Si Monreal cede liderazgo, yo también: Batres

Ciudad de México— El todavía presidente del Senado, Martí Batres, aseguró que si su correligionario Ricardo Monreal renuncia al liderazgo de la bancada de Morena, él desistiría de buscar su reelección.

"Si en este momento el senador Monreal dijera 'cedo mi espacio de la coordinación parlamentaria a una compañera senadora de Morena', yo ya no tendría argumento alguno para estar reclamando ser presidente del Senado. Yo me sumaría a él y diría 'perfecto, adelante, que las mujeres pasen a ocupar las responsabilidades de gobierno en el Senado de la República, totalmente'", prometió.

En rueda de prensa en la que apareció acompañado por uno de sus hijos, Batres estimó que su oferta es un asunto de conciencia.

"Sí creo que sería bueno que el espacio que ocupa el senador Monreal lo ocupe alguna de las compañeras senadoras. Hay muchas mujeres muy valiosas y muy preparadas en Morena y que pueden asumir esta responsabilidad, y ayudar a refrescar, renovar, armonizar la vida del grupo parlamentario de Morena y del Senado de la República y de nuestro movimiento".

Tres días después de que su bancada y la del PES le dieran la espalda y le abrieran paso a su correligionaria Mónica Fernández, Batres reconoció que le gustaría tener de Monreal el respaldo que ha recibido de otros actores.

"Me gustaría tener un trato fraterno y de compañeros de mi coordinador parlamentario, ese es el que me falta. Me gustaría que mi coordinador parlamentario no me viera como su enemigo número uno. Me gustaría que mi coordinador parlamentario me viera como un compañero, ojalá algún día suceda", dijo.

Con la fuerte sacudida que resintió la bancada de Morena, Batres indicó que el Movimiento está a tiempo de "que no le pase lo que le pasó al PRD: que se fracture, que no haya grupos".