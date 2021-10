Si mi hermano Pío es responsable, que sea castigado: AMLO

Ciudad de México— Luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dijo que el INE sí debe investigar a Pío López Obrador por presunto financiamiento ilegal para Morena, el presidente de México se pronunció porque su hermano sea castigado en caso de que haya cometido un delito.

"Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro de manifiesto que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo, por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar, si mi hermano es responsable que sea castigado", expuso Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera.

"Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia. Yo ya no me pertenezco".

Ayer, la Sala Superior del TEPJF confirmó la investigación en contra de Pío López Obrador por presunto financiamiento ilegal para Morena en 2015.

El hermano del Mandatario habría recibido 1.4 millones de pesos en efectivo en 2015 para Morena en Chiapas, por parte de David León, entonces asesor del Gobierno de Manuel Velasco (PVEM) en esa entidad, de acuerdo con videos difundidos el 21 de agosto de 2020.

Al respecto, López Obrador insistió en que en su Gobierno no se permitirá la corrupción.

"Entonces, ofrezco disculpa si denunció actos de corrupción porque estoy convencido de que ese es el principal problema de México", dijo.

"Puedo decir que no se permite la corrupción, todavía hay abajo porque se está limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras, pero arriba no hay y vamos a seguir limpiando de corrupción el Gobierno".