Sí me veo con MC, dice Gálvez

Guadalajara.- Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, dijo que buscará el apoyo del gobernador Enrique Alfaro y de los emecistas después de la consulta directa del 6 de septiembre próximo, ya que por el momento no tiene ningún nombramiento formal.

"En este momento yo no tengo ningún nombramiento formal, no puedo en calidad de nada acercarme a MC", dijo la legisladora.

"Llegado el momento, si el próximo 3 de septiembre soy nombrada la coordinadora general del Frente Amplio por México, por supuesto que voy a buscar a MC, por supuesto que voy a tratar de construir el Frente más amplio posible, porque lo que nos une es mucho más que nuestras diferencias".

En conferencia de prensa, antes de impartir una charla en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la UdeG, Gálvez aclaró que no sólo buscaría tener el respaldo de Alfaro, quien anunció ayer que dejará de participar con la dirigencia nacional de MC, sino también el de otros actores del Partido Naranja como Dante Delgado, Luis Donaldo Colosio, Verónica Delgadillo y Patricia Mercado, entre otros.

"Sí, claro que me gustaría que MC fuera parte de este Frente Amplio por México", reconoció.

"El otro día subía en mis redes un video de los atardeceres, y pues hay un atardecer naranja, no es que no quiera, existe un atardecer naranja y existe un atardecer amarillo, existe un atardecer rojo y de repente hay un cielo azul. Hice un video y me decían 'es un guiño a MC', pues quizá sí, yo sí me veo con MC, pero hay que darle tiempo".

Gálvez dijo estar convencida de que los votos que pueda aportar Movimiento Ciudadano sumarán en el propósito del bloque opositor de ganar la Presidencia de la República en el 2024.

A la conferencia "Derecho de Réplica" que dictó ante la comunidad universitaria de la UdeG se dio cita la plana mayor de la Máxima Casa de Estudios de Jalisco, así como actores del PAN, PRI y PRD.