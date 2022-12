Si me quieren meter a la cárcel, ya saben dónde estaré: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la cárcel a veces protege al referirse a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien fue condenada a seis años de prisión por actos de corrupción cometidos durante sus Gobiernos (2007-2015).

El tabasqueño dijo además que, si a él quieren meterlo a la cárcel cuando concluya su mandato, ya saben dónde estará.

"Pero así está la situación, no solo es Argentina, es el mundo y sí, nuestra solidaridad para la vicepresidenta y no nos podemos quedar callados ante esto y aquí que se preparen también, ahí voy a estar, no me voy a ir. Para lo que voy a hacer, cuando me jubile, que va a ser leer y escribir, pues también en la cárcel, ¿no? Se puede leer y escribir", remató.

El mandatario federal reiteró que la sentencia es una venganza política y un acto antidemocrático, pues hay quienes no quieren que participe en el proceso electoral.

"La están inhabilitando para que pueda ser candidata, entonces, sin duda, es un asunto político y parecido a lo de Lula, en Brasil, la derecha, el conservadurismo tiene mucho control", dijo.

"Acerca de lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron, no tengo nada de que avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios, si quieres meterme a la cárcel cuando termine, ya sabes dónde voy a estar", agregó.

"Y se padece, se sufre cuando se va a la cárcel por un problema de conciencia, cuando uno hizo un mal, yo creo que esa es la peor cárcel, pero cuando uno tiene su conciencia tranquila, no importa, le diría yo que en la cárcel, a veces hasta protege".

Ayer, un tribunal federal integrado por tres jueces condenó a Fernández y la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos tras hallarla culpable del delito de administración fraudulenta por unos mil millones de dólares al adjudicar de forma irregular durante sus dos mandatos consecutivos unas 51 obras a Lázaro Báez, un empresario allegado.

Sin embargo, Fernández estará en libertad hasta que la sentencia sea avalada y por tener inmunidad por sus cargos públicos, también como jefa del Senado. El fallo puede ser apelado y quedará firme cuando así lo resuelva la Corte Suprema de Justicia, un proceso que puede tardar años. Hasta entonces, la peronista podría postularse para cualquier cargo.

La sentencia contra Fernández de Kirchner se produce a menos de 11 meses de las elecciones presidenciales. No obstante, la peronista dijo ayer que no será candidata.

En conferencia desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que hubo líderes del movimiento de 1968 que se salvaron por estar encarcelados.

"Hubieron líderes que fueron a la cárcel en el 68 y que se salvaron y hubieron líderes que no fueron a la cárcel y los asesinaron. Si hubiese ido a la cárcel, como fue en Ing. Heberto, Castillo, Carlos Madrazo, no hay el bombazo que destruyó el avión en el que viajaba. La cárcel a veces protege".

El jefe del Ejecutivo refrendó su respaldo a Fernández.

En septiembre, el jefe del Ejecutivo condenó el ataque fallido en contra la vicepresidenta, a quien un hombre apuntó con un arma de fuego, frente a su casa, en Buenos Aires.

Aunque México mantiene una buena relación con Argentina, hace apenas unas semanas se vivieron tensiones bilaterales, en el marco de la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En esos días, el presidente argentino canceló su visita programada a México, argumentando problemas de salud.

López Obrador lamentó que el proceso del BID haya sido ganado por "el candidato de Estados Unidos" Y retó Al organismo financiero a "taparle la boca" y ofrecer ayuda a esa nación sudamericana para enfrentar la crisis financiera en la que se encuentra.