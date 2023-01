'Si Lozoya quiere libertad, tiene que pagar'

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quiere salir de prisión, debe pagar la reparación del daño.

"En todos los juicios que están en proceso por corrupción, si hay detenidos que quieren resolver su asunto, lo que se está pidiendo respetuosamente a la Fiscalía y los jueces es que se repare el daño, que eso sea lo primero", dijo.

"En el caso de Agronitrogenados fue una compra que se hizo y se pagó más de lo que valía la planta, se hizo una auditoría y se encontró que se pagaron 200 millones de dólares adicionales para esa planta, el señor que participó en la venta para llevar su proceso en libertad se comprometió a devolver 200 millones de dólares, ya ha devuelto 100 entonces esto aplica para todos", agregó.

"Si no hay devolución del dinero, si no hay reparación del daño, no podemos nosotros estar de acuerdo con la fiscalía o los jueces. Si el señor Lozoya está dispuesto, sus abogados, en la reparación del daño, sí hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad, pero sí tiene que (pagar)", agregó.

Ayer, la defensa de Lozoya avisó a Lopez Obrador estar lista para llegar a un acuerdo para reparar un daño de más de 10 millones de dólares y colaborar en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), a cambio de que el ex director de Pemex consiga su libertad.

Lozoya y su defensa siempre han insistido públicamente en que desean pagar el daño de los delitos y conseguir la inmunidad penal, a través de un criterio de oportunidad.

Pero esta vez dirigen su postura al jefe del Ejecutivo federal, porque en abril pasado López Obrador manifestó su desacuerdo con los montos de la reparación del daño aprobados por Pemex y enseguida fueron canceladas las dos audiencias en las que iban a finiquitarse los acuerdos para que Lozoya quedara en libertad.

En el Caso Agronitrogenados la cantidad que debe pagar Lozoya es de 3.4 millones de dólares y en el Caso Odebrecht otros 7.3 millones, para un total de 10.7 millones de dólares.