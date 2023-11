'Si llega MC con pactos, será el PRI', dice Kempis

Ciudad de México.- Indira Kempis registró su precandidatura presidencial ante Movimiento Ciudadano y dijo que si el partido llega con "pactos de oscuridad" podría convertirse en el PRI.

"Tiene opción de ganar (MC) si está del lado de las causas y la gente. Si eso no es así, si llegamos con pactos en la oscuridad, acuerdos que no podamos cumplir, llegamos en esa típica y tradicional cultura del viejo PRI, MC sí corre el riesgo de convertirse en el nuevo, viejo PRI.

"Y ahí es donde tenemos que trabajar, porque este proyecto en sus bases, en su carta de identidad, del lado de la gente, lo que ha sabido hacer es construir, la política se hace para construir, no para destruir más. Le hacemos el juego a la ciudadanía, ese es nuestro juego, con la gente y de cara con la gente", expresó Kempis a las afueras de la sede de MC donde se registró como precandidata a la Presidencia.

Kempis acudió a las 10:00 horas a la sede del partido en la Ciudad de México para entregar los documentos requeridos para participar en la contienda interna.

La emecista llegó acompañada a la sede del partido en compañía de su esposo y de su perrito.

La legisladora Kempis se quitó los zapatos antes de entregar su solicitud de registro como símbolo de representar a quienes caminan descalzos en el País.

"Hoy hay gente en este País que se siente y se piensa, que camina con los pies descalzos, va por esa gente", dijo antes de retirarse sus botas blancas.

Asimismo, indicó que su registro es por la gente que sin estructuras partidistas, desde la sociedad civil, hace política.

"Hay gente que sin dinero, sin contactos, sin apellido está haciendo política, por esa gente, hay gente que lo único que tiene es una Constitución en la mano, por esa gente, por las madres buscadoras, por ellas, y porque el futuro es nuestro, ¡México tendrá una mujer Presidenta en el 2024!", gritó.

Indira Kempis quiso marcar sus prioridades como aspirante y negar las críticas de la Oposición que acusan que al competir en solitario en 2024 MC dividirá el voto y le hará el juego a Morena.

"Le hacemos el juego a la ciudadanía, ese es nuestro juego, con la gente de cara a la gente, estamos en el malentendido de que los partidos políticos son el futuro de México, ya no lo son. El futuro de la política es el de las personas, de las personas congruentes consistentes con sus causas", aseguró en la entrada al edificio de la Colonia Nápoles

Los aspirantes de MC que vayan por la candidatura tendrán que reunir como requisito al menos 500 mil firmas de 17 estados del País.

Hasta enero, la dirigencia nacional de MC dará a conocer a la persona que designará como su candidato presidencial.

En agosto pasado, la senadora de Nuevo León por Movimiento Ciudadano se destapó como aspirante a la candidatura presidencial de ese partido para el 2024.

El anuncio lo hizo en su momento luego de que Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, aseguró que Andrés Manuel López Obrador quiere imponer al Gobernador Samuel García como candidato de MC a la Presidencia.

En 2018, la originaria de Cuautla, Morelos, fue compañera de fórmula en la candidatura al Senado junto con Samuel García, hoy Gobernador con licencia de Nuevo León, y quien también busca la candidatura a la Presidencia.

Ya en la Cámara alta, Kempis fungió como secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano e integrante de las de Economía, Energía, para la Igualdad de Género y Organismos Internacionales.

La legisladora fue cofundadora y Directora del Laboratorio de Convivencia Urbana; fue seleccionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como líder internacional en seguridad ciudadana y coordina la Mesa de Líderes de la Asociación Nacional de Egresados de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

"Ella se considera así misma una risk taker (tomadora de riesgos) cuyo mérito más importante es no tener un automóvil", indica su currículum disponible en MC.

Me amenazaron para que no me registrara, acusa Kempis

A la salida de su registro como precandidata por Movimiento Ciudadano a la Presidencia, la senadora Indira Kempis acusó haber recibido amenazas dentro y fuera del partido para que cesara sus aspiraciones y se fuera a su casa.

"Una amenaza real, hay amenazas reales dentro y fuera del partido, pero por eso les digo: no querían que llegáramos, aquí estamos y no nos vamos", sentenció a la salida del edificio de la Colonia Nápoles, apenas unos minutos después de que abrieran la mesa de registro.

"Sé que el sistema político hoy sobrevive a dedazos, a dedazos se quieren acabar el País, y eso no lo vamos a permitir. Así que yo hago un llamado a la gente de la comisión encargada a que haga lo que tenga que hacer para ajustarse al Estado de Derecho y no a una línea, no a un dedo, no a un pacto".

La senadora añadió que hasta podría hacer una carta de deseos con sus críticas al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y citó el irrespeto a la división de poderes y su falta de trabajo real por los pobres.

"El Presidente dijo una premisa máxima: primero los pobres. Hoy seguimos siendo un país donde la pobreza lastima y duele, por eso entro descalza, por la gente pobre", agregó.