Si hacemos cuentas, nos deben: AMLO

Ciudad de México— En respuesta a los gobernadores de la Alianza Federalista, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que su administración no debe dinero a los estados.

Ante el amago de romper el Pacto Federal, el mandatario rechazó entregar recursos adicionales y afirmó que hay estados que deben impuestos.

“No les debemos nada y se entregan todos los recursos que por ley les corresponden, y si tienen pruebas de que no se les han entregado los recursos, que las muestren.

“Les diría que hasta nos deben, si hacemos cuentas, en algunos casos que no han pagado impuestos”, dijo.

—¿Los de la Alianza Federalista (adeudan)?, se le preguntó.

“Seguramente. Pero no se trata de decir: ‘ahora me vas a pagar’. No, es aclarar, de aquí para allá, no debemos absolutamente nada, para que no vaya a suceder lo que sucedió en Chihuahua de que se enrollaron en la bandera de la defensa del agua y nos metieron en un conflicto”, acusó.

El martes pasado, gobernadores de la Alianza tomaron la palabra al tabasqueño y anunciaron que consultarán a los ciudadanos si desean salir del Pacto Fiscal ante el trato inequitativo que reciben.

López Obrador afirmó que su gobierno actúa en el marco de la legalidad, por lo que es falso que digan que la Federación no está dando lo que corresponde, o que se les reduce por ser opositores.

Advirtió que la posibilidad de romper el Pacto Federal no tiene que ver con él, sino con una reforma a la Constitución.

“Explico esto para que no haya manipulación, y sostuve que se tendría que llevar a cabo una reforma constitucional para cambiar la fórmula de la distribución del presupuesto.

“Porque hay estados que solicitan más recursos, y esos recursos son los que se entregan a otros estados, porque el presupuesto federal no se distribuye a capricho, sino existe una fórmula”, indicó en el Palacio Nacional.

El presidente agregó que no está dispuesto a poner dinero de la Federación en manos de los gobernadores, y advirtió que los recursos para los programas federales de bienestar seguirán entregándose de manera directa a los beneficiarios.

“De lo que corresponde a la Federación no le vamos a entregar dinero, eso sí que quede claro, a los gobiernos de los estados, y no por desconfianza ni por precaución, sino porque hemos decidido entregar los apoyos de manera directa a la gente.

“No queremos intermediarios. A los adultos mayores de Jalisco les llega de manera directa su pensión, no le vamos a entregar el presupuesto de los adultos mayores de Jalisco al Gobierno del estado ni a ningún gobierno, ni al de Tabasco ni al de la Ciudad de México”, reiteró.

López Obrador advirtió que tampoco piensa entregar dinero de la Federación a gobiernos que emanan de partidos que votaron en contra de entregar pensiones y becas, o que han medrado con el presupuesto.

En medio de la confrontación pública con 10 gobernadores de oposición, refirió que los recortes que se han aplicado al gasto público han sido producto de medidas de austeridad a nivel federal.