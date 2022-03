'Si EU financia opositores no tendrá autoridad moral', afirma AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si el Gobierno de Estados Unidos mantiene la decisión de financiar a grupos opositores a su Administración, se quedará sin autoridad moral para hablar de libertad.

Durante su conferencia mañanera, el mandatario se volvió a referir a los recursos que entrega la Embajada norteamericana a algunas organizaciones que critican y cuestionan las políticas y proyectos del Gobierno federal.

PUBLICIDAD

"Si el Gobierno de Estados Unidos no quiere cambiar su política, allá ellos. Si van a seguir financiando a grupos opositores a Gobiernos legal y legítimamente constituidos, pues no van a poder tener autoridad moral para hablar de libertad y de democracia, mucho menos de independencia y de soberanía", aseveró.

"Y los que reciben el dinero, con qué autoridad moral la señora Casar y Claudio X. González, ¿con qué autoridad actúan si reciben dinero de un Gobierno extranjero?".

El Jefe del Ejecutivo pidió que nadie se sorprenda ante las descalificaciones en su contra, tras considerar que es algo normal cuando se busca una transformación.

"Eso es lo que está sucediendo, pero también no nos sorprendamos, no es motivo de alarma, no es algo extraordinario, es normal en un proceso de transformación, no llamarnos a sorpresas", advirtió.

Esta mañana, López Obrador desestimó los reclamos de artistas y activistas contra la construcción del Tren Maya, por las posibles afectaciones al medio ambiente.

"Es normal, son reaccionarios, porque es la reacción ante un proceso de transformación. No hay que extrañarse, esto va a seguir y se va a intensificar", agregó.